Haberler» 3. Sayfa» Haber

20 yıl hapis cezası bulunan şahsı hasta kılığına giren polis yakaladı

Konya'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede hasta ve refakatçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

06.09.2019 16:21 20 yıl hapis cezası bulunan şahsı hasta kılığına giren polis yakaladı
Konya'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarı şahıs, tedavi olmak için gittiği hastanede hasta ve refakatçi kılığına giren polisler tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Oktay A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, şahsın yakalanmamak için kendi adresinde kalmadığını bir başka adres kullandığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Oktay A.'nın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedavi olmak için geleceği belirlendi. Bunun üzerine hastaneye gelerek hasta ve refakatçi kılığına giren polisler, Oktay A.'yı muayene olmak istediği sırada yakaladı. Gözaltına alınan Oktay A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Oktay A., kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi. - KONYA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:09   Barajda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı
20:05   Kurtköy'de fabrika yangını
19:59   Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü
19:57   Pendik Kurtköy'de bir polyester fabrikasında yangın çıktı.
19:52   Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
19:44   Serik Belediye Başkanının evine silahlı saldırı
19:38   Barajda kaybolan adamında cansız bedenine ulaşıldı