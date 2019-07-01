01.07.2019 16:54
Haberler » Güncel » Haber

20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Süleyman Ö.'nün yağma suçundan 20 yıl 10 ay keskinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu Süleyman Ö.'nün yağma suçundan 20 yıl 10 ay keskinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
Yeşilova Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Süleyman Ö.'yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrolde, Süleyman Ö.'nün nitelikli yağma suçundan 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Süleyman Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
Kahramanmaraş , Jandarma , Andırın , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:38 Göksu Irmağı'nda rafting heyecanı
18:38 'Neden eski sevgilimle çıkıyorsun' deyip, bıçakladı
18:38 DHA ANKARA - Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi
18:37 Çanakkale'de 10 yıl aradan sonra yağlı direk yarışması
18:37 Üniversitede "İHA Teknolojisi ve Operasyonları Programı"
18:36 Türk ve Rus Genelkurmay başkanları arasında İdlib görüşmesi
18:35 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi