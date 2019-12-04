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20 yıl sonra Filistinli anne ve oğlun duygu dolu buluşması

Filistinli gazeteci Amjad Yaghi, 20 yıldır görmediği annesine Mısır'da kavuştu.

04.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:5320 yıl sonra Filistinli anne ve oğlun duygu dolu buluşması
Filistinli gazeteci Amjad Yaghi, 20 yıldır görmediği annesine Mısır'da kavuştu.

Filistinli gazeteci Amjad Yaghi, 20 yıl sonra annesine kavuştu. Annesi Nevine Zouheir, 'den ayrıldığı sırada 9 yaşında olan Yaghi, annesi ile bu hafta Mısır'da bir araya geldi. Gazze'den 1999 yılında ayrılan Yaghi'nin annesi Nevine Zouheir, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olması gerektiği için evine bir daha dönmedi. Annesini görmek için 14 kez girişimde bulunan Yaghi başarılı olamadı. Yaghi, Hamas'ın 2007 yılında Gazze'yi kontrolü altına alması ile İsrail ve Mısır'ın seyahat kısıtlaması getirmesinin ardından Gazze'den ayrılamadı. Yıllar sonra Ürdün aracılığı ile Mısır vizesi alan Yaghi, Pazartesi günü annesi ile Nil Deltası'ndaki Banha kasabasında annesi ile bir araya geldi. Oğlunun ziyaretinden haberi olmayan anne Zouheir, oğlunu gördüğü anda gözyaşlarına engel olamadı.

Yaghi, "Ailemi ve annemi görmeden ölebileceğimi bilmek çok zordu. Tüm koşullarda annenize ihtiyacınız var. Evet, 29 yaşındayım ama annemi yanımda istiyorum. Çok iyi akrabalarım var ama işgal altında yaşayan bir ülkede anne çok önemli" ifadelerini kullandı. - KAHİRE

Gazze, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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