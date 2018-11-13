20 Yılda Enstrüman Koleksiyonuna Bir Ev Parası Harcadı

13 Kasım 2018 Salı 13:40



13 Kasım 2018 Salı 13:40

AMASYA'da müzikevi işleten ve müzisyen olan Hakan Pazar, 20 yılda evinin bir odasında topladığı ve içlerinde 85 yıllık cümbüş ile 100 yıllık kemanın da yer aldığı enstrüman koleksiyonu için yaklaşık 300 bin lira harcama yaptığını söyledi.Amasya kent merkezinde müzikevi işletmeciliği yapan ve 13 yaşında başladığı müzisyenlik mesleğini 20 yıldır devam eden Hakan Pazar (33), evinin bir odasında aldığı müzik alatlerini biriktirdi. Pazar, içlerinde 85 yıllık cümbüş, 100 yıllık kemanın da yer aldığı ve viola, saksafon, trompet, darbuka, djembe, ud, bağlama, kabak kemane, mandolin, yan flüt, cura ve klarnet gibi 16 farklı çeşitte 50'nin üzerinde olan enstrüman koleksiyonuna 300 bin liranın üzerinde para harcadığını söyledi. Pazar; klarnet, cümbüş, keman, bağlama, ud, saksafon, darbuka, tambur gibi 8 farklı müzik aletini çalabiliyor.'KOLEKSİYONDA TARİHE MEYDAN OKUYAN ENSTRÜMANLAR VAR'Küçük yaşlarda bu işe başladığını, babasının da müzisyen olduğunu ve enstrümanın kendisinde bir aşk haline dönüştüğünü belirten Pazar, "El yapımı, kaliteli ve özel yapım enstrümanlara karşı bir ilgim oluştu. Yaklaşık 20 yıldır evimin bir odasında biriktirdiğim koleksiyonumu ileri ki yıllarda da genişletmeyi düşünüyorum. Şu an bu odanın içerisinde koleksiyonum da yer alan 50 çeşit enstrüman var. Bunlardan tarihe meydan okuyanlar var, çok eski enstrümanlar, sonra ağaçları özel olan özel yapımlar var, mesela koleksiyonumda 1933 ve 1935 yıllarına ait orijinal 2 tane cümbüşüm yer alıyor. 100 yılı devirmiş kemanlarım mevcut, marka enstrümanlar, özel ağaçlardan yapılmış, buradaki her müzik aletinin benim için özel bir yeri anısı ve değeri bulunuyor" dedi.Enstürmanlar için 20 yılda bir ev parası harcadığını söyleyen Pazar, "Daha önce de birçok insan tarafından soruldu, enstrümanlarımın toplam değeri ben hesaplamamıştım ama en son hesapladığımda 300 bin lirayı aşkın yani bir ev parasına ulaştığını tespit ettim. Bundan sonra da dünyada ve Türkiye'de özel yapım ve tarihe meydan okuyan orijinalliği bozulmamış müzik aletlerini bütçem ölçüsünde alarak koleksiyonuma katmaya devam edeceğim" diye konuştu. - Amasya