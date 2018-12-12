20 Yıldır Hayvancılık Yapıyor

Kütahya
'nın Gediz
ilçesinde hayvancılık yapan Hüseyin Ali
Ay, 20 yıldır geçimini hayvancılılık yaparak sağlıyor.
Hayvancılık mesleğinin yok olmayla karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Hüseyin Ali Ay, "Hayvancılık mesleği yok olmayla karşı karşıya. Küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması, sayısının, verimin, üretimin artırılması, Türkiye
'deki et açığının kapatılması için küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi lazım. Biz de bunun için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.
20 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Gediz'li Hüseyin Ali Ay, "Yeni nesil çobanlık yapmak istemiyor. Şu anda çobanlık yapanlar 60-70 yaşlarında. Onlar da bu işi bıraktıktan sonra gerçekten yerli vatandaşlarımızdan çoban bulamayacağız. Türk insanının ekonomik seviyesinin iyileşmesi ve köylerde yaşamamak istememesi, şehirlere göçün artması bu sektörün yapılmamasının en önemli etkenlerinden bir tanesi. 3-4 bin lira maaş almasına rağmen bu işi yapmak istemiyorlar. Herkes çocuğunu okutmak, mühendis olsun, avukat olsun, doktor olsun istiyor. Eğer okutamazsa da 'meslek sahibi olsun' diyor. Ama hiç kimse çocuğunun çoban olmasını istemiyor. Halbuki para bu işi yapabilmekte. 37 yaşındayım, 20 yıldır hayvancılık yapıyorum. Severek yapıyorum bu işi. Büyütürüm, beslerim, satarım ve geçimimi bu yolla sağlarım. Peyniri sütü artı gelirim olur. Kimseye muhtaç olmadan yaşıyorum. Hayvancılık sabır işidir. Kar
kış demeden dağlara çıkar hayvanları otlatırım. Bu iş sayesinde yuva kurdum ve bugünkü huzuruma kavuştum. Vatandaşlarımıza tavsiyem devletimizin verdiği teşviklerle bu işi yapsınlar. Bölgemiz hayvancılık için elverişli. Önemli olan başka illere göçmeyi düşünmeden hayvancılık yapmayı göze almak ve kendi işinin patronu olmasını bilmektir" dedi. - KÜTAHYA
Türkiye,Kütahya,Hüseyin Ali,Gediz
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:49