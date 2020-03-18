20 yıldır kendi yetiştirdiği fidanları satıyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde kendi yetiştirdiği meyve fidanlarını satan Arif Özen, 20 yıldır bu işi yaparak geçimini sağladığını belirtti.
18.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:05
Kütahya 'nın Emet ilçesinde kendi yetiştirdiği meyve fidanlarını satan Arif Özen, 20 yıldır bu işi yaparak geçimini sağladığını belirtti.
Elma armut, kayısı, kiraz, vişne, dut ve badem gibi fidanları kendi yetiştirerek sattığını belirten üretici Arif Özen, "Meyve fidanlarının tanesini 15 TL'den satıyorum. Başka hiç bir işle uğraşmıyorum. 41 yaşındayım ve 3 çocuğum var. Geçimimi fidan üretip satarak sağlıyorum. Kütahya'nın her ilçesine giderim. Bu hafta Emet ilçemize geldim. Şuan tam fidan dikme zamanı. İşlerimiz çok şükür iyi. 2O yıldır verdiğimiz güvenle ürettiğimizi rahatça satabiliyoruz. Ömrüm yettiğince üretip satmaya devam edeceğim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Elma armut, kayısı, kiraz, vişne, dut ve badem gibi fidanları kendi yetiştirerek sattığını belirten üretici Arif Özen, "Meyve fidanlarının tanesini 15 TL'den satıyorum. Başka hiç bir işle uğraşmıyorum. 41 yaşındayım ve 3 çocuğum var. Geçimimi fidan üretip satarak sağlıyorum. Kütahya'nın her ilçesine giderim. Bu hafta Emet ilçemize geldim. Şuan tam fidan dikme zamanı. İşlerimiz çok şükür iyi. 2O yıldır verdiğimiz güvenle ürettiğimizi rahatça satabiliyoruz. Ömrüm yettiğince üretip satmaya devam edeceğim" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
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