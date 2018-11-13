20. Yılını Kutlayan Lösev'e Fulya Zenginer'den İllüstrasyon Desteği

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer de sanat yönetmeni sevgilisi Küntay Tarık Evren'le birlikte, hazırladıkları illüstrasyonla projeye destek oldular.

Son dönemlerde içinde yer aldığı önemli sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ismini duyuran Zenginer, "Böyle güzel bir projede yer aldığımız için çok mutluyum. İşin büyük bir kısmı Küntay'a ait, ben de co-pilotluk yaptım. Farkındalık yaratacak, umut veren her projeye varım" dedi.

Fransız yazar ve pilot Antoine de Saint-Exupéry tarafından kaleme alınan Küçük Prens kitabından esinlenerek hazırlanan afiş, sosyal medyada da oldukça beğenildi.