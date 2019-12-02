Haberler » 3. Sayfa » 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber

20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü

Samsun'da inşaat işçisi adam, evlerinde tartıştığı 20 yıllık eşini darp ederek, sobanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyu üzerine döküp yaktı. Şüpheli koca olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan polis, öfkeli kocayı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

02.12.2019 18:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:52

'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un ilçesi Uludağ Mahallesi'ndesaat 18.00 sularında meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı.

KAYNAR SU DÖKEREK YAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., D.K.'yı önce darbetti, ardından yere düşen 1 çocuk annesi eşinin üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldıldı. Hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Saadettin K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü

Samsun, Canik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:43 Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı - Haber
19:32 Faslı gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 arkadaşı serbest - Haber
19:32 Kazayı engellemek isterken kaza yaptı - Haber
19:31 Uludağ bölgesinde kaybolan iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:28 Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı - Haber
18:55 20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü - Haber
18:00 Uludağ'daki kayıp dağcılar için tüm ekipler seferber oldu! Son fotoğraf hayat kurtaracak - Haber
12:43 Ürdün'de çıkan yangında 8'i çocuk 13 Pakistanlı işçi öldü - Haber
09:35 Kızının yanında hırsızlık yapan kadın, kameraya yakalandı - Haber
23:43 İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi
17:46 Kanada'da 40 araç birbirine girdi: 1 ölü
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
13:57 Putin, TürkAkım projesi için Türkiye'ye geliyor
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
2.12.2019 20:00:16