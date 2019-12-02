20 yıllık eşini darp edip üzerine kaynar su döktü

Samsun'da bir kişi darp ettiği eşini kaynar suyla yakarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'ndesaat 18.00 sularında meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı.

KAYNAR SU DÖKEREK YAKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., D.K.'yı önce darbetti, ardından yere düşen 1 çocuk annesi eşinin üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden çıkarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldıldı. Hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Saadettin K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.