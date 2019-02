20 Yıllık Hizmeti 5 Yıla Sığdırdı, Şimdi Ustalık Dönemi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı'nın vizyon sahibi ve ilçenin yıllanmış sorunlarını çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışan belediye başkanıce Cumhur İttifakı Ak Parti belediye başkan adayı Ekrem Yavaş Cumhuriyet tarihinden bu yana en fazla hizmeti ilçeye kazandıran Sındırgı tarihinde iz bırakan belediye başkanları arasında yerini aldı.

Vatandaşların sağlığı düşünülerek yenilenen içme suyu hatlarının yanında kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında da önemli ölçüde çalışmalar gerçekleştirildi. 74 mahallede gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları ve dere ıslahları son günlerde yaşanan aşırı yağışlarda etkisini gösterdi. Eski sistemde küçük yağışlarda su basan evler ve sokaklarda büyük bir sıkıntı yaşanmaması yapılan çalışmaların isabetli bir karar olduğunu gösterdi.

Başkan Yavaş " Sındırgı'da Hizmetin Adı AK Parti'dir"

Cumhuriyet tarihinden bu yana en fazla hizmeti 5 yıla sığdıran Sındırgı'nın çalışkan belediye başkanı ve Cumhur ittifakı AK Parti Sındırgı Belediye Başkan adayı Ekrem Yavaş gece gündüz demeden vatandaşların refahı için çalışmalarını sürdürüyor.

2004-2009 yılları arasında ilçenin kaderini değiştirecek projelerin temelini atan başkan Yavaş 2014 yılında yeniden devraldığı hizmet bayrağını zirveye taşıdı. İlçenin en önemli hayali olan Jeotermal enerjiyi ilçe merkezi ile buluşturan başkan Yavaş alt yapıdan, ulaşıma, gönül belediyeciliğinden, sağlığa kadar birçok alanda sorunları ortadan kaldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı sosyal belediyecilik anlayışını da ilçenin her köşesine yayan başkan Yavaş vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.

Beş yıl gibi bir süreçte hükümet, büyükşehir destekleri ve belediye bütçesinin verimli kullanılması ile ilçeye yaklaşık 500 milyonluk yatırım kazandırıldı. Yer altı sorunlarının ortadan kalkması ile birlikte çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları hız kazandı. Merkezinden kırsalına kadar 74 ayrı noktaya hizmet götüren Sındırgı Belediyesi ilçede altın çağı yaşattı.

Başkan Yavaş " Sındırgı doğal bir şehir. Nüfus açıdan küçük olması ve gelirinin olmaması da hizmet etmek de güçlük oluşturuyor. Ancak AK belediyecilik demek hizmet demek. Bizlerde hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmamız sayesinde ilçemizde dev yatırımlara imza attık. Bizler vatandaşımızı memnun edecek her projenin arkasındayız. Rabbim nasip etti 10 yıl bu memlekete hizmet ettik. Cumhur ittifakının adayı olarak sahalardayız. Daha dört buçuk yıl AK Parti hükümeti var. İnşallah hükümetimizin desteklerini, büyükşehir yatırımlarını ilçemize kazandırmaya devam edecek, yapılan onca yatırımı artık ekonomik kazanca da çevireceğiz. AK Parti demek hizmet demek, gönüllerde yer etmek demektir."

Yeni Projelerle Birlikte Geleceği İnşa Etmeye Devam Edeceğiz

"Birlikte Geleceği İnşa Ediyoruz" sloganı ile çalışmalarını başlatan başkan Yavaş projelerini gerçekleştirirken istişare toplantıları, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde vatandaşların görüş ve önerilerini ön planda tutuyor. Hizmetleri yakından takip eden başkan Yavaş vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor, acılarını paylaşıyor.

Sındırgı'da değişimin temelinin AK Parti olduğunu vurgulayan, çıktıkları kutlu dava da vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş 5 yılın değerlendirmesini şu sözlerle yaptı"İlçemizde istihdamı arttırmak, yıllanmış sorunları çözüme kavuşturmak ve Termal Turizm ile gelişme yolunda 5 yılı geride bıraktık. Geriye dönüp baktığımızda sayısız hizmetlerle dolu başarılı bir çalışma tablosu görüyoruz. Bu başarıların verdiği gurur ve mutlulukla artık geleceğe daha büyük bir umutla bakıyoruz.

5 yıllık faaliyetlerimizi kapsayan bu çalışmalar gösteriyor ki; Sındırgı yüksek potansiyele sahip bir ilçe. Biz de hizmetlerimizi çok yönlü olarak sürdürmeye çalışıyoruz. İlçemizde yer altı çalışmaları başta olmak üzere, fiziki sorunları çözüme kavuşturduk. Ulaşımda tarihin en büyük yatırımını yaparak ilçemizin pazara ulaşımını kolaylaştırdık. Şimdi çehremize yeni bir imaj kazandırıyoruz.Bu sayede ilçemize gelen ziyaretçiler; istihdamın artmasına, esnafımızın ekonomik kazanç elde etmesine ve yeni tesislerin açılmasına olanak sağlıyor.

Bizlere verdiğiniz sorumluluğun bilinciyle gece gündüz demeden Sındırgımız için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin geleceğini şekillendirecek, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak birçok projeye imza attık. 2014 yılında kurduğumuz hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu ve verdiğimiz sözleri tutmanın gururunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle artık ilçemiz geleceğe umutla bakıyor.Yeni projelerimizi de çok yakında açıklayacağız. 2014 te söz verdiğimiz ne varsa yerine getirdik. Yeni projelerimizle daha güzel bir Sındırgı'yı inşa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik açıdan da daha fazla kazanç elde etmesini, istihdamın arttırılmasını sağlayacağız."

Şimdi hasat zamanı

Yılların sorunlarını çözüme kavuşturduğumuz beş yılda zorluklara birlikte göğüs gerdik. Tarihin en büyük yatırımlarını kazandırırken elbette cefa çektik. Artık hayata geçirdiğimiz projeleri ekonomik kazanca ve istihdama dönüştürme zamanı… Bu yönde ilerleyeceğiz ve birlikte daha güçlü bir Sındırgı'yı geleceğe armağan edeceğiz.Sındırgı büyüyor ve gelişiyor. 35 yıl sonra ilk defa göç tersine döndü. Nüfusumuzda hizmetlerimize orantılı artmaya başladı.

Ben Değil Biz Olduk, Birlikte Kocaman Bir Aile Olduk

Sındırgı'da belediye elinin değmediği hane kalmayacak anlayışı ile 2014 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren, her fırsatta ev ziyaretlerinden kahve sohbetlerine kadar vatandaşlarla bir araya gelen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı sosyal belediyecilik anlayışını kendimize ilke edinerek belediye elinin değmediği bir hane bırakmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler vatandaşlarımızın devlet desteklerinden belediye hizmetlerinden en verimli şekilde yararlanmaları adına çalışıyoruz. Gücümüzü vatandaşlarımızın memnuniyetinden, hasta ve yaşlılarımızın hayır dualarından alıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız ile vatandaş odaklı hizmeti ilke edindik. Sındırgımızın geleceğini şekillendirirken " Sen" – "Ben" değil. "BİZ" olduk. Göreve geldiğimizden bu yana Yerel Buluşma programımız kapsamında başta hanım kardeşlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizle bir araya geldik. Esnafından, çiftçisine birçok farklı kesimle birlikte sizlerin düşüncelerini alarak projelerimize yön verdik. "Biz Birlikte Kocaman Bir Aileyiz" sloganı ile çıktığımız yolculuğumuzda en başta ilçemizi ve birbirimizi severek, fikirlerimizi paylaşarak bugünlere geldik. Daha yapacak çok işimiz var, ilçemize kazandıracağımız birçok proje… Bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Dün, bugün ve her an olduğu gibi yeni projelerimize şekil vermek, ilçemizin çözüme kavuşmayan sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini konuşmak, fikirlerinizden yararlanmak adına vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz. Ailemizin en uzaktaki ferdine bile ulaşabilmek, belediye hizmetlerinden her vatandaşımızın en verimli şekilde yararlanabilmesini sağlamak öncelikli hedefimiz. Biz Bir Aileyiz, Birbirimize İyi Geliriz…" dedi.

Kaynak: Bültenler