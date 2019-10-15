Haberler » Güncel » 20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

20 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı

MERSİN'in Mut İlçe Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Hasan Çağlar (55), bu kez oğlunun nikahını kıyarak, unutamayacağı bir ana imza attı.

15.10.2019 11:5120 yıllık memur, oğlunun da nikahını kıydı
MERSİN'in Mut İlçe Belediyesi'nde 20 yıldır nikah memurluğu yapan Hasan Çağlar (55), bu kez oğlunun nikahını kıyarak, unutamayacağı bir ana imza attı.

Nikah memuru Hasan Çağlar, Antalya'da Özel Harekat Şubesi'nde polis oğlu Hakan Çağlar (30) ile havalimanında çalışan Derya Aydoğan'ın (28) nikahlarını Mut Belediyesi Nikah Salonu'nda kıydı. Hasan Çağlar, "Oğlumun mutluluğuna onay imzasını atmak bana kısmet oldu. Umarım çok mutlu olurlar" dedi.

İmza töreni sonrasında babasının elini öpen ve nikahlarını kıymasının kendileri için onur olduğunu ifade eden Hakan Çağlar da, "Bu bizim aynı zamanda ömür boyu unutmayacağımız bir anı olacak" diye konuştu.

Genç çift, nikah defterine imza attıktan sonra baba Çağlar, evlilik cüzdanını gelini Derya'ya vererek oğluna sahip çıkmasını istedi.


- Mersin

Mersin, Mut, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:40 Kızıltepe'ye havan saldırısı,yaralılar var
12:40 Trump: ABC News'te büyük skandal
12:35 Bahçeli için kurban kestirdi, mevlit okuttu
12:35 Barınma sorunu yaşayan yaşlı kadına yeni ev
12:40 Ekmek parası için çalışırken teröristlerin hedefi oldu
12:39 PLAKAYI "EVLENİYORUZ" YAZISIYLA KAPATIP YÜZLERİNİ KAPATMAYAN GASPÇILAR KAMERADA
12:38 Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
15.10.2019 12:41:31