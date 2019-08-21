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20 yıllık peruğunu çıkarıp sosyal medyayı sallayan Suat Kaya konuştu: İlk ben yaptım

Suat Kaya ile Menemenspor'dan ayrılış süreci, yeni sezondaki planları ve 20 yıllık protez saçlarından vazgeçerek adeta sosyal medyayı sallayan ve saç ektirme kararı almasıyla ilgili konuştuk. Kaya, "Yaklaşık 20 senedir protez saç kullanıyordum. Protez saç kullandığıma kimse inanmıyordu. Hatta Türkiye'de ilk saç ektiren bendim" dedi.

21.08.2019 10:38
20 yıllık peruğunu çıkarıp sosyal medyayı sallayan Suat Kaya konuştu: İlk ben yaptım

Haberler.com/ ÖZEL HABER

Suat Kaya, 3 sene görev aldığı Menemenspor'u 1. Lig'e çıkarmasının ardından kulüpten ayrılmıştı. 2. Lig ekibi Menemenspor ile ilk senesini 5. sırada, 2017-2018 sezonunu ise 2. sırada tamamlamıştı. Geçtiğimiz sezonu ise ilk sırada bitirmiş ve bir üst lig olan 1. Lig'e yükselmişlerdi.

"BAŞKAN BÜTÇE AYIRAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

51 yaşındaki çalıştırıcı, Menemenspor'u 1. Lig'e çıkarmasının ardından yaşanan ayrılık süreciyle ilgili, "Kulüp Başkanı şampiyon olduğumuz günün ertesinde toplantı yaptı. Bütün ekibe önümüzdeki sezon için bütçe ayıramayacağını ve bu yüzden ayrılmamız gerektiğini ifade etti. Ben de teşekkür ettim ve yollarımız ayrıldı" dedi.

"GELEN TEKLİFLER BENİ CEZBETMEDİ"

Yaşanan ayrılığın ardından yeni sezon planlarını da anlatan Kaya, "Menajerim kulüplerle görüştü ama hedefi olmayan kulüpler olsun istemedik. Zaten 2. Lig takımı hiç düşünmedik. Süper Lig ya da 1. Lig'de olan takımları düşündük ancak hedefleri olan... Gelen teklifler açıkcası beni cezbetmedi. Ben de çok yorulmuştum, ihtiyacım olan şeyleri yaptım. İyi bir dinlenme süreci geçirdim" ifadelerini kullandı. Kaya ayrıca sezon içinde hedeflerinin kendisiyle örtüşeceği teklif gelmesi durumunda yeniden göreve başlayacağının da altını çizdi.

"20 SENEDİR PROTEZ SAÇ KULLANIYORDUM"

Haberlere konu olan protez saçıyla ilgili değişikliğe giden ve saç ektirme kararı alan Kaya, "Yaklaşık 20 senedir protez saç kullanıyordum. Protez saç kullandığıma kimse inanmıyordu. Hatta Türkiye'de ilk saç ektiren bendim. Ancak ortam oluşunca daha sağlıklı olduğu için saç ektirme kararı aldım" diyerek merak edilen konuya açıklık getirdi. Kaya, saç ekimini yapan doktorun operasyondan çok umutlu olduğu eklemeyi ihmal etmedi.

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20 yıllık peruğunu çıkarıp sosyal medyayı sallayan Suat Kaya konuştu: İlk ben yaptım

Suat Kaya, Spor

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