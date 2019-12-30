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20 yıllık tesis yıkılıyor

Zonguldak'ta 20 yıldır faaliyet gösteren tenis kortu yıkılarak balon kort haline getirilecek.

30.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:39 20 yıllık tesis yıkılıyor
'ta 20 yıldır faaliyet gösteren tenis kortu yıkılarak balon kort haline getirilecek. Balon kortun faaliyete geçmesinin ardından Zonguldak yeni bir tesisine kavuşmuş olacak.

Zonguldak'ın Fener semtinde 20 yıldır faaliyet gösteren tenis kortunda mutlu sona az kaldı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hakan Yüksel'in girişimleri sonucunda eski tenis kortunun yenilerek balon kort haline getirilmesi için Gençlik Spor Bakanlığı'nın faaliyet programın alındı. Doğal SİT alanında ve kentsel alanda kalan kort için gerekli izinlerin alınmasının ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2020 yılında ihalesini yaparak çalışmalara başlayacak. 2-3 ay içerisinde bitirilmesi planlanan balon kortun maliyetinin ise 700 bin ve 800 bin TL olduğu öğrenildi. Öte yandan balon kortun faaliyete geçmesinin ardından Zonguldak yeni bir spor tesisine kavuşmuş olacak. - ZONGULDAK

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Tenis, Spor

Kaynak: İHA

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