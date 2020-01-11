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200 bin nüfuslu Maarat El Numan, hayalet şehir oldu

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı 200 bin nüfuslu Maarat El Numan ilçesi, Rusya destekli rejim saldırıları sonucu hayalet şehre dönüştü.

11.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:26200 bin nüfuslu Maarat El Numan, hayalet şehir oldu

SURİYE'nin kentine bağlı 200 bin nüfuslu Maarat El Numan ilçesi, destekli rejim saldırıları sonucu hayalet şehre dönüştü.

İç savaşın sürdüğü 'de, Esad rejimi ile Rusya destekli guruplar tarafından, son aylarda özellikle İdlib'in Maarat El Numan ilçesine yoğun saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden siviller, araçlarla kendileri için güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi. Yanlarına alabildikleri kadar eşya alan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla teröristlerden arındırdığı bölgelere yerleşti. Yoğun göç nedeni ile boş yer bulamayan bazı Suriyeliler, zeytin ağaçlarının altına kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı. Yerel kaynaklar, asıl nüfusu 200 bin olan Maarat El Numan ilçesinin hayalet şehre döndüğünü, bombardıman nedeniyle artık kullanılamaz hale gelen binalarda yaşayan çok az insan kaldığını söyledi. Bu kişilerin de yokluk ve sefalet içerisinde harabe binalarda hayatta kalmaya çalıştığı vurgulandı.



Suriye, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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