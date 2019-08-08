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200 bin TL değerinde kozmetik ürünü çaldılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir kamyonun kasasından çaldıkları 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini, İstanbul'da bir depoda saklayan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.

08.08.2019 12:56 200 bin TL değerinde kozmetik ürünü çaldılar
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir kamyonun kasasından çaldıkları 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini, İstanbul'da bir depoda saklayan 2 kişi, jandarma operasyonu ile yakalandı.
Geçen ay yaşanan olayda Gebze Muallimköy Mahallesi'nde bir kamyonun kasasında bulunan 200 bin TL değerindeki kozmetik ve kişisel bakım ürünü çalındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili yaptıkları araştırmada ürünlerin 2 kişi tarafından çalınıp, İstanbul'da bir depoda saklandığını belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine el konuldu.
2 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ürünler firma sahibine teslim edildi.


- Gebzekocaeli

İstanbul, Jandarma, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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