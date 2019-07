200 bisikletli Ömer Halisdemir için pedal çeviriyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir için düzenlenen bisiklet turunda 200 bisikletçi, İstanbul'dan Niğde 'ye pedal çevirecek.Arnavutköy Belediyesinin Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Ömer Halisdemir için düzenlediği bisiklet turu başladı. Darbe girişiminin yıl dönümünde 15 Temmuz Meydanı'ndan hareket eden 30'u profesyonel 200'e yakın bisikletçi renkli görüntüler oluşturarak yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na uğrayan bisikletçiler, darbe girişimi nedeniyle şehit olanlar için dua ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı Arnavutköy toprağını bisikletçilere teslim ederken, bisikletliler geçtikleri illerden toplayacakları toprakları Niğde'deki şehit Ömer Halisdemir'in kabrine bırakacak."Her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına yürekten inanıyoruz"Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Turu, Türkiye'de ilk başlatan belediyeyiz. Hem sporcularımızın bir etkinlikte bulunmalarını temin ediyoruz ama daha da önemlisi yakın tarihimizde büyük bir ihanet olarak karşımıza çıkan bir hadiseyi yeni nesle iyi anlatmak ve hafızalarında kalıcı hale getirmek temel amacımızdır. Profesyonel olarak 30 sporcumuz bu etkinliğe katıldı. 200'ün üzerinde sporcumuz da bu faaliyetin içerisindeler. 6 ile uğrayarak oradan aldıkları toprakları şehidimize bir teşekkür nişanesi olarak götürecekler" dedi."Onun için pedal çevirmek çok özel bir duygu"6 yıldır profesyonel dağ bisikleti sporu yaptığını ifade eden Muratcan Öztoprak, "2016'da Türkiye ikinciliğim var. Heyecanlıyım, mutluyum. Onun için pedal çevirmek çok özel bir duygu, tarif edilemiyor. İlk olarak İstanbul'dan Bursa'ya gidilecek, oradan Afyon, Kütahya, Aksaray ve Niğde'ye gidilecek. Niğde'de Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret edeceğiz. Her ilden aldığımız toprağı Niğde'de mezarına bırakacağız" diye konuştu."Bizim için de gurur verici"Arkadaşlarını desteklemek için etkinliğe katıldığını belirten Osman Arslan, "Profesyonel olarak kullanıyoruz, bugün buraya arkadaşlarımızı desteklemeye geldik. Niğde'ye kadar gitmeyeceğiz. Arkadaşlarımız oraya kadar gidecekler. Bizim takımımızda Bursa'ya kadar yolcu edecek arkadaşlarımız var. İstanbul'un çıkışına kadar yolcu edecek arkadaşlarımız var. Onları desteklemeye geldik. Arnavutköy'de böyle bir etkinliğin yapılması bizi gururlandırıyor. Türkiye'de başka bu şekilde bir etkinlik yok. Bizim için de gurur verici" şeklinde konuştu."Onlar canlarını verdiler, biz de sadece terleyeceğiz"Antalya'dan gelerek 3 senedir etkinliğe katıldığını ve çok duygulandığını söyleyen Baha Sera, "Bugün 3 yıldır düzenlenen Arnavutköy Belediyesinin bir etkinliği var. Her geçtiğimiz şehirden toprak alacağız. Bu toprakları götürüp Ömer Halisdemir'in kabristanına sereceğiz ve orada bir program yapacağız. 3 senedir katılıyorum, çok duyguluyum. Devam edecekse ben de devam edeceğim. Bu duyguların tarifi yok. Her sene anlatıyoruz ama bu bitmez bir şey, onlar canlarını verdiler, biz de sadece terleyeceğiz. Sadece bizim işimiz daha kolay, üzerimize düşen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL