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200 çocuğa madalya ve belge

Almanya´nın Gütersloh şehrinde bulunan „Sporttempel Gütersloh"´da 200 öğrenciye madalya ve belge verildi.

27.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:01200 çocuğa madalya ve belge

İlkokullarda kendini savunma seminerleri veren usta Medet Altan, Gütersloh Belediye Başkanı Henning Schulz ile beraber programa katılan ilkokul öğrencilerini sevindirdiler. Altan, önce öğrencilerle antreman yaptı. Güncel hayatta kendilerini savunabilmeleri için teknikler öğretti. Tahta kırma gösteri seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Gazetemize konuşan Altan, „200 çocuğu sevindirmek, yüzlerinde bir gülümseme oluşturmak bize çok özel anlar yaşattı."

30 senedir dövüş sanatlarıyla uğraşan ve 20 senedir antrenörlük yapan Altan, daha önce ve Şampiyonlukları kazandı. 2016 senesinde ise Avrupa´nın en büyük Federasyon´undan yılın başarılı antrenörü seçildi. salonunda sadece Medet Altan değil, eşi Gianinna Zallu-Fara da spor dersleri veriyor.


Almanya, Avrupa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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