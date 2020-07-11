200 dekar alanı kül olan köylüler unutulmadı

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa Akçahalil Mahallesi'nde yangında 200 dekar mahsulü zarar gören üreticilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yangın hakkında üreticilerle görüşen İl Müdürü Öcal'a Mahalle Muhtarı Yüksel Yorulmaz yangın hakkında bilgi verdi. Muhtar Yorulmaz; köyün toplam 200 dekar alanında yangın meydana geldiğini, bunun 150 dekarında henüz biçilmemiş mahsul, 50 dekarının ise anız olduğunu, yanan parsellerin TARSİM kapmasında sigortalı olduğunu, eksperlerinin gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Yangın günü rüzgarın olmaması yangının daha fazla büyümemesi adına büyük bir şanstı, aksi halde zarar büyük olabilirdi, yangını büyümeden söndürdük" dedi.

Köy meydanında açık hava toplantısı şeklinde üreticilerle sohbet eden Öcal, ürünleri yanan çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İl Müdürlüğü olarak çiftçimize elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu zor gününde çiftçimizin yanında olmak bizim görevimiz. Yanan parsellerin TARSİM kapsamında olması önemli, ülke genelinde TARSİM'e kayıtlılık oranımız en yüksek il konumundayız, böyle sıkıntılı günlerde bunun kıymeti daha da anlaşılıyor. Bakanlık olarak üreten çiftçimizi her yönüyle destekliyoruz. Yeter ki üreticimiz gayret etsin, biz yanındayız" dedi. - TEKİRDAĞ