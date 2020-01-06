200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

İngiltere'nin Manchester kentinde yaşayan Endonezyalı 36 yaşındaki Reynhard Sinaga'nın yaklaşık üç yıl boyunca barlarda tanıştığı en az 195 erkeği dairesine getirdiği, burada onlara ilaç vererek bayılttığı ve ardından tecavüz ettiği belirtildi. Sinaga'nın bu anları iki ayrı cep telefonu aracılığıyla videoya aldığı da öğrenildi

GENÇ ERKEKLERİ HEDEF ALDI

Polis şu ana kadar Sinaga'nın mağdurlarından 70'inin kimliğini belirleyebildi. 2007'de 24 yaşındayken İngiltere'ye taşınan Sinaga'nın, çoğunlukla ergenliğinin sonunda ya da 20'li yaşların başında olan erkekleri hedef aldığı saptandı.

159 AYRI SUÇTAN YARGILANDI

48 mağdur adına açılan dört ayrı davada yargılanan Reynhard Sinaga'ya 136 tecavüz, sekiz tecavüz girişimi, 14 cinsel saldırı ve bir de başka cisimle tecavüz olmak üzere 159 ayrı suçlama yöneltildi.

"RIZALARI VARDI" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Suçlamaları reddeden Sinaga, mahkemede kendisini 'kurbanların ilişkiye rıza gösterdiğini ve filme alınmaktan hoşlandıklarını' söyleyerek savundu. Mağdurlar ise verdikleri ifadede hayatlarının bir kısmının mahvolduğunu, akıl sağlığı sorunları yaşadıklarını ve intiharı düşündüklerini anlattı.

"ŞEYTANİ BİR SERİ TECAVÜZCÜ"

Mahkeme, Sinaga'yı en az 30 yılını cezaevinde geçirmek üzere ömür boyu hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca medyaya erişimi de kısıtlandı.

Hâkim Suzanne Goddard, Sinaga için 'genç erkekleri avlayan şeytani bir seri tecavüzcü' ifadesini kullandı. Sinaga'nın pişmanlık belirtisi göstermediğini vurgulayan Goddard, mahkeme sürecinden keyif alıyor göründüğünü de söyledi.

İNGİLTERE TARİHİNİN EN TEHLİKELİSİ

Kraliyet Savcı Yardımcısı Lan Rushton da, Reynhard Sinaga'yı 'Birleşik Krallık'ın hukuk tarihinde en seri tecavüzcü' olarak niteledi.

TELEFONUNDA YÜZLERCE KAYIT ELE GEÇİRİLDİ

Leeds Üniversitesi'nde doktora yapan Reynhard Sinaga, 2017 yılında bir tecavüz girişimi sırasında mağdurlardan birinin kendine gelmesi ve polise şikâyette bulunması üzerine yakalandı. Gözaltına alınan Sinaga'nın telefonunu inceleyen polis 'yüzlerce saati bulan' tecavüz videolarını tespit etti. Ayrıca dairesinde mağdurlara ait telefon, kimlik ve saat gibi eşyaları da buldu.