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200 lira alacağı için arkadaşını odunla dövdü

KARAMAN'da tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, iddiaya göre 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi odunla dövdü.

08.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:52
200 lira alacağı için arkadaşını odunla dövdü

KARAMAN'da tarım işçiliği yapan Afganistan uyruklu Muhammed Taheri, iddiaya göre 200 lira alacağını vermeyince arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'yi odunla dövdü. Sultani, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay, bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'nde meydana geldi. Muhammed Taheri, arkadaşı Mujibur Rahman Sultani'den iddiaya gre  200 lira alacağı  istedi. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taheri, Sultani'ye odunla saldırıp dövdü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Sultani, çevredekilerin ihbari üzerine ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Taheri de jandarma tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Afganistan, Jandarma, Karaman, Güncel
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