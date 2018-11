200 Metre Derinlikteki Yeraltı Gölünde Botlarla Muhteşem Doğa Keşfi

23 Kasım 2018 Cuma 16:54



Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET tarafından işletilen ve ayınlatması güneş enerjisiyle yapılan Altınbeşik Mağarasına ziyaretçi sayısı 45 bin civarına ulaştı. ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, hem Antalyalıların hem de kente tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin Altınbeşik Mağarası'nı gezebilmesi için en iyi hizmeti verdiklerini söyledi.Dünyanın en güzel destinasyonlarından biri olan, Türkiye'nin en büyük, dünyanın 3'üncü büyük yer altı gölüne sahip Altınbeşik Mağarasını gezi botları ile mağaranın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya'nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınbeşik Mağarası'nın günübirlik turlarla gelen yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini söyledi. Mağaranın muhteşem görsel zenginliğiyle her zaman ilgi odağı olduğunu, içinde yer alan sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunduğunu ifade eden Doğanoğlu, "Antalya'nın en güzel yerlerinden birinde bulunan Altınbeşik Mağarası, görülmeye değer eşsiz bir zenginliğimiz. Biz de ANSET olarak mağaranın gerek Antalyalı hemşehrilerimiz gerekse kentimize tatile gelen yerli ve yabancı turistlerimiz tarafından ziyaret edilebilmesi amacıyla tüm çalışanlarımızla birlikte bugüne kadar hizmet vermeye devam ettik. Mağaraya her geçen yıl ziyaretçi sayısı artıyor" diye konuştu.Altınbeşik mağarası son 5 yıldır ANSET tarafından yönetildiğini söyleyen Doğanoğlu, şöyle devam etti." Altınbeşik Mağarası kışın suların yükseldiği zaman renk değiştiren mükemmel bir mozaiğe sahip. Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yer altı gölü mağarasıdır. Çünkü içinde botlarla gezilebiliyor. Buraya gelen konuklarımız 200 metre derinlikteki botlarla gezi yaparken, karstik özelliğe sahip sarkık ve dikitleri de görme sahibi oluyorlar. Biz bu güzel yeri dünyaya nasıl tanıtırız diye düşünürken Antalya Devlet Senfoni orkestrasının çok değerli sanatçıları ile Mayıs ayında muhteşem bir konser verdik. Burada bulunmak çok güzeldi. Mağaranın içinin akustik özelliği ile mağaranın içinde de bu konsere tanık olmak olağanüstüydü. Son zamanlarda Kültür ve Turizm Bakanımız, çok değerli bakanlarımız Antalya Büyükşehir Belediyemizin değerli Başkanı Menderes Türel, kaymakamlarımız, bürokratlarımız ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öğrencilerin bu bölgeye gelip mağaraya girip bilgi sahibi olmalarıdır. Bu şeklide biz ülkemizin ne kadar güzel olduğunu anlayabiliyoruz. Antalya'mız sadece kum, güneş deniz değil. Orta Toroslar'da yaklaşık bin 156 hektarlık bir alanda böyle bir doğal hazineye sahiptir."Ziyaretçi sayısı 5 yılda 5 binden 45 bine çıktıANSET işletmeyi 5 yıl önce devraldığında 5 bin civarında ziyaretçi geldiğini, yılbaşından buyana 30 binden fazla yerli ve yabancı konuğa ev sahipliği yaptıklarını anlatan Doğanoğlu, " Bu sadece giriş ücretlerini veren kişi sayısıdır. Bunun yanında öğrencilerimiz, devlet büyüklerimiz, yurt dışından farklı sempozyumlara ve uluslar arası toplantılara gelen üst düzey katılımcılarla birlikte yaklaşık 45 bin civarında ziyaretçi gelmiştir. Burada daha çok konuğa ev sahipliği yapacağız."Güneş enerjisi ile aydınlatılıyor,Mağaranın Milli Parklar içerisinde olduğunu ve doğaya zarar vermeden işletildiğini söyleyen Doğanoğlu, "Burayı güneş enerjisi ile elde ettiğimiz elektrik ile aydınlatıp hizmet veriyoruz. Doğaya hiçbir şekilde zarar vermiyoruz. Çok az bir aydınlatmayla güzel bir ortam oluşturuyoruz. Altınbeşik mağarasına gelenler bununla kalmıyorlar. Doğa turizmiyle ilgili yürüyüşler yapıyorlar. Özellikle Ormana ve Akseki bölgesinde düğmeli evleri, Ormana bölgesinde Yılkı atlarını görüyorlar" diye konuştu.Side Manavgat bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentesi sorumlusu Faruk Boztaş ise, Altınbeşik mağarasının son yıllarda en uğrak verdikleri bir nokta haline geldiğini söyledi. Altınbeşik Mağarasının artık popüler hale geldiğini anlatan Boztaş, "Sadece burada mağara değil, Akseki ve Ormana bölgesinde düğmeli evleri, yılkı atlarını, zengin tarih ve kültürünü tanıtmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuşan Boztaş, şöyle devam etti."İlk etapta haftada 8-9 turist ile başlamıştık. Şu an haftada ortalama 150-200 kişi gibi potansiyele ulaştık. Her geçen gün ise bu sayı artmaktadır."En çok Alman turistler rağbet gösteriyor.Altınbeşik Mağarasına en çok Alman turistlerin rağbet gösterdiğini söyleyen Boztaş, "Alternatif turizm kapsamında bu bölgeye en çok rağbet gösteren ülkeler arasında Almanya, Hollanda, İngiltere ve diğer ülkelerden gelen ziyaretçileri burada ağırlıyoruz. Şu an en yoğun olarak Almanları listenin başında görebiliyoruz"Alman karı koca Karin ve Raef Haars ise burasının mükemmel bir yer olduğunu, çok memnun kaldıklarını ve herkese tavsiye ettiklerini söylediler. - ANTALYA