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200 metre ilerideki dede ve nineleri ile telefonla hasret giderdiler

Malatya'da iki kardeş, 200 metre uzaklıktaki evde ikamet eden dede ve nineleri ile görüntülü telefonla görüşerek hasret gideriyor.

26.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:38
Malatya 'da iki kardeş, 200 metre uzaklıktaki evde ikamet eden dede ve nineleri ile görüntülü telefonla görüşerek hasret gideriyor. Dedesi ve ninesinin hayatını riske atmak istemediğini söyleyen kardeşler, telefonda "Evde kalın" mesajı verdi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle Türkiye'de etkin mücadele devam ederken, duyarlı vatandaşlar ise evde kalın çağrısına uyarak dışarı çıkmıyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde oturan Ömer ve Eslem Yalman isimli kardeşler de, 200 metre ilerideki evlerinden çıkmayan dedeleri Ömer ve babaanneleri Hafize Yalman ile görüntülü telefonla konuşarak hasret gideriyorlar. Babaanne ve dedelerini çok özlediklerini belirten iki kardeş, hiçbir şeyin onların sağlığı kadar önemli olmadığını dile getirdiler. Kardeşler, telefonda dedeleri Ömer ve babaanneleri Hafize Yalman'a, "Virüs salgını geçene kadar sakın evden çıkmayın. Biliyoruz sizlerde bizi özlediniz ama sağlığınız daha önemli" mesajını verdi.
(Selçuk Dönmez/İHA) 200 metre ilerideki dede ve nineleri ile telefonla hasret giderdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Malatya, Güncel

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200 metre ilerideki dede ve nineleri ile telefonla hasret giderdiler

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