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200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler

200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler Malatya'da iki kardeş 200 metre ilerideki evinde kalan dede ve nineleri ile görüntülü telefonla görüşerek hasret gideriyor.

26.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:49
200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler
MALATYA - Malatya 'da iki kardeş 200 metre ilerideki evinde kalan dede ve nineleri ile görüntülü telefonla görüşerek hasret gideriyor. Dedesi ve ninesinin hayatını riske atmak istemediğini söyleyen kardeşler, telefonda ise "Evde kalın" mesajı verdi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile Türkiye'de etkin mücadele devam ederken, duyarlı vatandaşlar ise evde kalın çağrısına uyarak, dışarı çıkmıyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesinde oturan Ömer ve Eslem Yalman isimli kardeş ise uzun süredir evlerinden dışarı çıkmayan ve 200 metre ilerideki evlerinde kalan dedesi Ömer ve babaanesi Hafize Yalman'ın hasretini ise görüntülü telefonla konuşarak gideriyor. Babaanesi ve dedesini çok özlediklerini belirten iki kardeş, hiç bir şeyin onların sağlığı kadar önemli olmadığını kaydederek, telefonla hasret gideriyor. Babanesi ve dedesinin hayatını tehlikeye atmamak amacıyla cep telefonundan görüntülü olarak arayan iki kardeş, hasret giderdiği büyüklerine, "Virüs salgını geçene kadar sakın evden çıkmayın. Biliyoruz sizlerde bizi özlediniz ama sağlığınız daha önemli" mesajını da verdi. 200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Yerel

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200 metre ilerideki dede ve ninesiyle telefonla hasret giderdiler

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