200 Milyon TL Değerinde 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa ve çevre illerde son zamanlarda piyasaya sahte tarım ilacı satıldığı ve birçok vatandaşın, çiftçinin mağdur olduğu, piyasaya sahte ilaç sürümü yapan şahısların büyük miktarlarda haksız kazanç temin ettikleri belirlenerek yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

ÇIKAN HABERLER JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Bursa ve çevre illerde, son zamanlarda piyasaya sahte tarım ilacı satıldığı ve birçok vatandaşın, çiftçinin mağdur olduğu, piyasaya sahte ilaç sürümü yapan şahısların büyük miktarlarda haksız kazanç temin ettikleri, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, sahte tarım ürünlerinin genel sağlığı tehdit eder boyuta geldiği haberleri, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

35 ADRESE OPERASYON

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hemen harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bursa, İzmir, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla, İstanbul ve Balıkesir illerinde "Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçunu işlediği tespit edilen, sahte tarım ilacı üreterek piyasaya süren 19 şüpheliye yönelik 35 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.

200 MİLYON DEĞERİNDE

Yapılan operasyon kapsamında sahte tarım ilacı üretim fabrikası, ilaçların saklandığı depo ve araçlarda yapılan aramalarda, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet yivsiz av tüfeği, 2 adet dedektör, 50 gram kubar esrar, piyasa değeri yaklaşık olarak 200 milyon TL olan 52 litre sıvı gübre, 44 bin 200 kilogram sahte katı gübre, 14 bin 750 litre sahte sıvı tarım ilacı, 16 bin 480 kilogram sahte katı tarım ilacı ele geçirilirken 1 adet sahte Tarım Üretim Tesisi ve 2 adet depo mühürlenerek olayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.