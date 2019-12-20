Haberler » Güncel » 2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber

2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı

Şırnak ve Hakkari'de asker, polis ve güvenlik korucularının aralarında bulunduğu 2000 personelle Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları için düğmeye basıldı. Operasyonlarla bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

20.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:41

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen kıran operasyonları, zorlu hava koşullarına rağmen devam ediyor. Bu kapsamda 2000 personelle ve 'de büyük operasyonlar başlatıldı.

ASKER, POLİS, KORUCU...

Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca başlatılan "Kıran-9 Cudi Dağı Operasyonu"na jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 84 operasyonel tim, 1260 personel katılıyor.

Aynı amaçla Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu"nda ise jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 48 operasyonel tim, 730 personel görev alıyor.

İşte operasyondan kareler...

2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı

Hakkari, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:16   KILIÇDAROĞLU'NUN KATILDIĞI AÇILIŞTAKİ PROTESTO - Haber
12:16   Rize kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift hayatını kaybetti - Haber
12:16   Hatay anne kazadan yaralı kurtuldu, çocuğu evinde ölü bulundu - Haber
12:16   Gaziantep 3 yıldır aranan erbay, öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak yakılmış - Haber
12:11   Zabıtadan tabela temizliği operasyonu - Haber
11:31   Dünyanın en kaliteli sebze ve meyvesinin yetiştiği ovayı sulayan göl kurudu - Haber
10:34   2000 personelle Şırnak ve Hakkari'de Kıran-9 ve Kıran-10 operasyonları başlatıldı - Haber
10:25   Son dakika: Terkos Gölü'nde kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu - Haber
10:15   Uludağ'da hayatını kaybeden dağcılar 33 yıl önceki olayı hatırlattı - Haber
10:14   Sokak ortasında çakmak gazı çeken çocuklara vatandaşlardan tepki - Haber
20.12.2019 12:18:06