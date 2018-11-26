2000 Yıllık Herkül Kabartmasına Çirkin Saldırı

Bursa
'nın İznik
ilçesinde Roma
dönemine ait yaklaşık 2000 yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Herkül'ün asasının ve sakalının yontularak alındığı görülürken, kabartmanın bulunduğu Deliktaş mevkisi de çöplüğe dönmüş durumda. Ayrıca bölgenin, kaçak defineciler tarafından da tahrip edildiği ve birçok yerde çukurlar açıldığı belirtildi.
İlçenin kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde yaklaşık 2000 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin hem korunması, hem de dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Herkül'ün sakalı ve elindeki asası yontularak yok edilirken, kabartmanın bulunduğu bölge de çöplüğe döndü. Bizans ve Roma tarihi ile ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk
, tarihi eserlere öncelikle halk olarak sahip çıkılması gerektiğini belirterek, Burası koruma altına alınmış SİT alanı olması gereken bir yer. Fakat çevresi zeytin çorağı ve atık içerisinde kalmış. Burada 2000 yıl önce yapılmış bir Herkül kabartması mevcut. Kabartma, her türlü saldırıya açık bir durumda. Elindeki asayı ve sakalı yerinden koparılmış durumda. Bir şekilde önlem alıp, korumaya alınması gerekiyor. Bu kadar eser bizim elimizdeyken neden turist
gelmiyor diyebiliyorsak bunun sorumlusu biziz. Her yer atık ve pislik içerisinde. Birçok yer defineciler tarafından kazılmış. Heykellerimize, kabartmalarımıza, değerlerimize sahip çıkamıyorsak fazla turist beklememize veya hayal görmemize gerek yok diye konuştu.
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:19