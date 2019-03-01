2002'de siyaset sahnesine girmesinden kısa bir süre sonra iktidara gelerek kurduğu 58. hükümetten, bugünün başkanlık kabinesine gelene kadar AK Parti'den; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle 'AK Parti treni'nden kimler geldi, kimler geçti. 'AK Parti treni'nden kimler indi, kimler yola devam ediyor?..…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=TnSXZhldWULxF6lKizU9ZFCzV998MTU1MTUzNjc1N0AxNTUxNDUwMzU3&q=https://tr.euronews.com/2019/03/01/animasyon-izle-2002-2018-ak-parti-treni-kimler-indi-kimler-bindi-akp-recep-tayyip-erdogan&v=zCVOnHTp5UU&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'redir_token=TnSXZhldWULxF6lKizU9ZFCzV998MTU1MTUzNjc1N0AxNTUxNDUwMzU3&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F01%2Fanimasyon-izle-2002-2018-ak-parti-treni-kimler-indi-kimler-bindi-akp-recep-tayyip-erdogan&v=zCVOnHTp5UU&event=video_description' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCOL0vvuS4eACFY52mAodjyoC0Sj4HUjFyqenx9PTkswB' data-target-new-window='True' target='_blank' rel='nofollow noopener'>https://tr.euronews.com/2019/03/01/an...</a>