Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da dün korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş, 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı ve vasiyetinde "Koca dünyayı size bırakıyorum, ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış.

07.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:25
2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti

İstanbul 'da dün korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş, 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı ve vasiyetinde "Koca dünyayı size bırakıyorum, ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış.


İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybeden 72 yaşındaki Nevşehirli iş adamı Yılmaz Şenkardeş'in avukatına 2006 yılında vasiyetini yazdırdığı öğrenildi. 12 Nisan 2006 yılında avukatına vasiyetini yazdırdığı öğrenilen Yılmaz Şenkardeş'in dün İstanbul'da korona virüsten hayatını kaybetmesinin ardından avukatı tarafından vasiyetini yakınları ile paylaştı. Vasiyetini yazdırmasının arasından 14 yıl sonra hayatını kaybeden Yılmaz Şenkardeş vasiyetinde bir zamanlar benim en büyük servetim olan koca dünyayı sizlere bırakıyorum. Ne olur ona iyi bakın sözlerini paylaşmış.


İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından vasiyeti avukatı tarafından yakınları ile paylaşılan 72 yaşındaki Yılmaz Şenkardeş vasiyetinde, "Elveda, Ben bir damladan, bütün canlılardan farklı, nadidem diye var edip insan olarak yaratan Allah'ıma şükür ederim. Bu dünyaya gelmeme vesile olan anneme, babama aynı er suyundan ve aynı karnı paylaştığım kardeşlerime, et ulayıp kan kattığım benden doğan çocuklarıma, onlardan doğan torunlarıma ve torunlarımdan doğacaklara bağım bağlantım olan hısımı, akrabalarıma, eş, dost, yaren, arkadaş, konu komşu, mahalleli, şehirli, Türkiyeli ve dünyalı, dinli, dinsiz, siyah, beyaz, sarı tenli yeryüzündeki bütün insanlığa beni tanımadığınıza üzgün değil ben sizi tanımadığım için üzgünüm diyorum. Bakın şimdi bir tabutta yatıyorum. Ölmüşüm ne olur sevenlerim ağlamasın. Nasıl ki güneş, ay batar kayıp olur da başka yerde yeniden doğarsa bene ölmekle berzah aleminde yeniden doğuyorum. Ne acım var, ne de sızım. Bir zamanlar sizlerle var idim. Şimdi yokum. Oysa sizler yaşıyor, başucunda sıralanmış bana son görevi ifa ediyorsunuz. Bense berzah aleminden sizleri görüyor, duyuyor hepinize ve her şeye teşekkürler ediyorum. Bir zamanlar benim en büyük servetim olan koca dünyayı sizlere bırakıyorum. Ne olur ona iyi bakın" sözlerini paylaşmış. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››2006 yılında vasiyetini yazdı, korona virüsten hayatını kaybetti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu Haberler
Koronayı yenen doktor, ilk plazma bağışçısı oldu
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ’den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz

Son Dakika Güncel Haberleri

17:40: Savcı itiraz etti, polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Haber 17:40: İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki patlamaya ilişkin açıklama - Haber 17:40: Karantinadaki öğrencilerin tahliye heyecanı - SİVAS - Haber 17:40: Eski Irak Genelkurmay Başkanı: "ABD Irak'tan tamamen çekilmeyecek" - Haber 17:39: TOKAT-Aslı, biriktirdiği parayı kampanyaya bağışladı - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber