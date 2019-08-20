2007 Yılından bu yana Birnet taahhütsüz sınırsız internet sunuyor

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU'NDAN LİSANSLI BİR FİRMAYIZ.

Birnet İnternet Servisleri firma sahibi Sayın Veyis Boyacı "Son birkaç yıldır internet sektöründeyiz. Kablosuz olarak yayın yapıyoruz. Birnet Telekom olarak 2007 yılından beri bu sektördeyiz. Hem kablolu hem de kablosuz yayın yapıyoruz. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan lisanslı bir firmayız." İfadelerini kullandı.

KABLOSUZ OLARAK İNTERNET YAYINI YAPIYORUZ.

Sayın Veyis Boyacı "Sunulan hizmetlerimiz şöyledir. Kablosuz olarak internet yayını yapıyoruz biz. Telekomun özellikle altyapı götüremediği yerlerde kablo kullanmadan, havadan 5 Ghz alıcılarla noktadan noktaya atarak kablosuz internet yayını yapıyoruz. Altyapısı olmayan, internete bağlanamayan, bu tür sıkıntıları çeken yerlere direkt havadan hiçbir şekilde telekomun altyapısına bulaşmadan ve kablo ile uğraşmadan internet yayını yapıyoruz." Diye konuştu.