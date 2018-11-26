2009'da Büyük Umutlarla Başlayan Aşkta Mutsuz Son

Türkiye'nin en başarılı medya patronlarından olan Acun Ilıcalı ve boşandığı eşi Şeyma Subaşı, gündemin tartışmasız en çok konuşulan çiftlerinden oldu.

AŞKLARI 2009'DA BAŞLAMIŞTI

Şayma Subaşı, 2009 yılında ilk defa Var mısın Yok musun? yarışmasında tanınmıştı. Ünlü çiftin aşkının bu programdan sonra başladığını Subaşı, "Acun bana, 'Üniversiteye gelip ben seni kazandım, Var mısın Yok musun'a geldin, sen beni kazandın" açıklamasıyla doğrulamıştı.

2014 YILINDA KIZLARI MELİSA DÜNYAYA GELDİ

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 2014 yılında kızları Melisa dünyaya geldi. Şeyma Subaşı, daha sonra Acun Ilıcalı'yı Survivor 2016'nın çekiminde yalnız bırakmamak için yarışmanın yapıldığıMiami'ye taşındı ve sık sık Dominic'e seti ziyarete gitti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLDU

Şeyma Subaşı, bu süreçte sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Subaşı, hesabından yaptığı paylaştığı karelerle fenomen oldu.

EVLİLİĞİ HAKKINDA SAMİMİ AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

İlişkisi hakkında hiç yorum yapmayan Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz ay evliliği ile ilgili Buket Aydın'ın programında ilk kez konuşmuştu. Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na güvendiğini ve ciddi bir tartışmalarının olmadığını dile getirmişti.

19 EYLÜL'DE 2017'DE EVLENDİLER

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı ile Yaklaşık 250 kişinin davet edildiği törenle 19 Eylül 2017'de Fransa'nın Marsilya kentinde evlendi.

9 YILLIK BİRLİKTELİK 8 DAKİKADA BİTTİ

Ancak ünlü çiftin evliliğine nazar değdi. Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı iddia edilen ve Ağustos ayından beri boşanmayı gündemlerine alan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, bugün Silivri Adliyesi'nde 8 dakikalık süren davayla boşandı.