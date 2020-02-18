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2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 467 gözaltı kararı

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:482009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 467 gözaltı kararı
2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 67 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.
Diğer illerdeki operasyonlarda gözaltı işlemleri sürüyor.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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