Haberler » 3. Sayfa » 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı - Haberler

2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı

Kırıkkale merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

21.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 20:542009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına FETÖ soruşturması: 11 gözaltı
merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptığı iddiası üzerine Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olma, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında, 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine, İl Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 21:27:07