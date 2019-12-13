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2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

13.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:262009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin soruşturmada 41 gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'nda usulsüzlük yaptıkları tespit edilen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda şu ana kadar 41 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Gözaltı kararı verilen zanlılardan 3'ünün aktif görevde olduğu belirtildi.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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