2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt üyelerine dağıttığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Kemal Zöhre tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen hafta yapılan operasyonda şüphelilerden 82'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 82 kişiden 74 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklandı. Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 36'sının firari olduğu, 3'ünün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu oldukları belirtildi.