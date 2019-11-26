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2011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.

26.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:042011 KPSS'ye yönelik FETÖ soruşturmasında 8 tutuklama
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca KPSS 2011 yılı sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı iddia edilen 121 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 82 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 74'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 36'sının firari, 3'ünün ise başka dosyalardan tutuklu oldukları öğrenildi.
Şüphelilerin, "silahlı terör örgütü üyeliği" "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması isteniyor.

Ankara, KPSS, Güncel

Kaynak: AA

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