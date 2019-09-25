Haberler » 3. Sayfa » Haber

2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü...

2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen...

25.09.2019 10:232011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü...
2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 331 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dahil 55 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren ortak operasyon yapıldı. Şimdiye kadar 256 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:41 Fethiye'de "dumansız araçlar" uygulaması
12:33 Alanya'da 14 yaşındaki Hatice bir haftadır kayıp
12:32 Van İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Ali Karabağ, Aksaray'a veda etti
12:28 Erzincan'da bin 480 paket kaçak sigara ile 961 paket sigara tütünü ele geçirildi
12:26 Kameraların yönünü değiştirip kumbaradan bozuk paraları çaldı
12:26 Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda
12:25 Sokak ortasında tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçtı