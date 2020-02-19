2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor

Whitney Houston'ın hologramı, İngiltere 'den başlayacak olan dünya turnesine çıkmaya hazırlanıyor. 2012'de hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Whitney Houston'ın ilk hologram konseri 25 Şubat'ta yapılacak. 90 dakika sürecek olan şovda, Whitney Houston'ın tüm müzisyenleri ve dansçıları yer alacak.

KONSERDE TÜM EKİBİ YER ALACAK

8 yıl önce hayatını kaybeden Whitney Houston, yeniden sahneye dönmeye hazırlanıyor. Ancak hologram olarak... İlk ayağı İngiltere'de yapılacak olan konserin biletleri satışa çıktı. 25 Şubat'taSheffield'da gerçekleşecek konserin adı ise 'Şişkin, çetrefilli ve uyumsuz' olarak geçiyor.

"UMARIM BU KONSERE KİMSE GİTMEZ"

2012 yılında henüz 48 yaşındayken hayatını kaybeden Whitney Houston'ın hologram konseri konusunda hayranlar ikiye bölünmüş durumda. Houston'ın tüm müzisyenleri ve dansçılarının yer alacağı 90 dakikalık şovda, sanatçının en ünlü şarkıları seslendirilecek.

ELEŞTİRMENLER BU KONSERİ ÜRPERTİCİ BULUYOR

Bazı eleştirmenler, hologram konserin ürpertici olduğunu düşünüyor. Diğer insanlar ise ölülere para yatırmanın saçma olduğunu düşünüyorlar. Amerikalı yazar Frederick Joseph, 'Umarım kimse bu konsere katılmaz. Bırakın rahat uyusun' dedi.

TUPAC'IN HOLOGRAM KONSERİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Ancak Houston'ın dirilişi, lazer teknolojisini ölü pop yıldızlarının canlı performanslarını nostaljik olarak canlandırmak için kullanan yeni bir trendin en önemli adımı. Houston'ın konserinde kullanılacak olan bu teknoloji, Tupac Shakur, Frank Zappa ve hatta opera sanatçısı Maria Callas'ta bile kullanıldı.

1996 yılında hayatını kaybeden rapçi Tupac, 2012 yılında, bir müzik festivalinde hip-hop yıldızları Dr. Dre ve Snoop Dogg'ın yanında hologram teknolojisiyle 2 şarkı söylemişti.