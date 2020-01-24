Haberler » Güncel » 2012'deki Bingazi saldırısının beyni El-İmam'a 19 yıl hapis - Haber

2012'deki Bingazi saldırısının beyni El-İmam'a 19 yıl hapis

ABD yargısı 2012 yılında Libya'nın Bingazi kentinde düzenlenen ve ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ile diğer üç çalışanın öldürüldüğü saldırının beyni olduğu iddiasıyla Mustafa El-İmam'ı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

24.01.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:222012'deki Bingazi saldırısının beyni El-İmam'a 19 yıl hapis
ABD yargısı 2012 yılında 'nın kentinde düzenlenen ve ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ile diğer üç çalışanın öldürüldüğü saldırının beyni olduğu iddiasıyla Mustafa El-İmam'ı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Eylül 2012'de Libya'nın en büyük ikinci kenti olan Bingazi'de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konsolosluğuna Ensar El Şeria grubu militanları tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve diğer üç hükümet çalışanı hayatını kaybetmişti.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Libya vatandaşı olan Mustafa el-İmam, 11 Eylül 2012'de Bingazi'de ABD Özel Misyonu ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ekibine düzenlenen terör saldırısında Libya Büyükelçisi J. Christopher Stevens ve ABD hükümet personeli Sean Smith, Tyrone Woods ve Glen Doherty'nin öldürülmesiyle ilgili federal terör suçlamaları ile diğer suçların toplamında 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı" denildi.

Öte yandan Büyükelçi Stevens'ın yanı sıra Smith, Woods ve Doherty'nin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra ABD konsolosluğu kapatılmış, saldırı daha sonra film olarak beyaz perdeye aktarılmıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Christopher Stevens, Bingazi, Libya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:53  Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
10:52  Ödemiş'te kadın girişimcinin mantar başarısı
10:52  Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
10:52  Meksika'da suç mağdurlarından protesto
10:46  Fransa 'Türkiye'ye ilgi duyduğu için' vatandaşlık vermeyi reddetti
24.01.2020 10:53:38