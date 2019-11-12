İdari Yargı Hakimliği Sınavı'nda usulsüzlük soruşturması: FETÖ'den 27 kişiye yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) 'nın usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken 13 şüpheliye adreslerinde ulaşılamadı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonları sonucu 14 şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.