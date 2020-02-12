Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyuma göre şirketlerinin projelerinin 218'inin çevre, 71'inin insan hakları, 22'sinin yolsuzluklarla mücadele ve 19'unun çalışma standartlarına odaklandığını vurgulayan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Bir projenin eş zamanlı ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarla uyumuna bakıldığında, 445 projenin ekonomik alan, 189 projenin çevresel alan ve 133 projenin sosyal alan ile uyumlu olduğu görülüyor. 2015'ten bugüne sürdürülebilir odağında 516 projeyi hayata geçirdik" dedi.

Limak Şirketler Grubu, "Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme" adlı bir rapor yayımladı. Raporun, şirketin faaliyet gösterdiği inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörleri ile Limak Vakfı'nın 2015 yılından bugüne, tamamladığı ve devam eden sürdürülebilirlik projelerinin kapsamlı bir değerlendirmesini içerdiği belirtildi. Sürdürülebilir gelişim ve kalkınmanın, tüm paydaşların katılımı ile mümkün olabileceğine raporda vurgu yapan şirket, iş ortaklarından ve tüm paydaşlarından başlayarak, küresel amaçlar ile uyumlu sürdürülebilirlik anlayışının yaygınlaştırılması için, aktif bir rol almayı kendisine görev amaçladığını raporda kaydetti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ODAĞINA ALAN 516 PROJE TESPİT EDİLDİ"

Raporun hazırlanması süreciyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı; "Haziran - Ağustos 2019 arasında, Limak Vakfı ile inşaat, altyapı, çimento, turizm, gıda, enerji sektörlerinden yetkili toplam 100 kişinin katılımıyla, 50 saati aşan bilgilendirme toplantıları ve eğitimler gerçekleştirildi. Bu toplantılarda şirketin 2015-2019 yılları arasında tamamlanan ya da devam eden proje, uygulama ve iyileştirme çalışmalarından örnekler; ekonomik, çevresel, sosyal etkilerine göre ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde analiz edilerek durum tespiti gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında raporlanan ve sürdürülebilirliği odağına alan 516 proje tespit edildi. Söz konusu projeler BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyum; ekonomik, çevresel ve sosyal analiz; ve insani hedefler, refah hedefleri, gezegen hedefleri, barış ve ortaklıklar 3 temel boyotuyla rapor değerlendirildi". Raporun, 2014 yılından bugüne Limak Şirketler Grubu'nun imzacısı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensiplerine uyumla ilgili örnekleri de içerdiği belirtildi.

"ANLAYIŞIMIZI EYLEME GEÇİRDİĞİMİZİ BÜYÜK BİR MUTLULUKLA PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

Raporla ilgili Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Gerçekleştirdiğimiz projelerin sürdürülebilirlik performansları ayrıca BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyumluluğu çerçevesinde analiz edildi. Bu noktada rakamlara baktığımızda, küresel söylemle uyumlu bir performansa imza atarak, anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum." dedi ve ekledi:

"Daha İyi Bir Dünya İçin Söylemden Eyleme ana başlığıyla yayımladığımız bu rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden, sürdürülebilirliği odağına alan bir yaklaşımla, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Limak Şirketler Grubu'nun kapsamlı bir değerlendirmesi niteliğinde. Raporumuz, grubumuzun faaliyetleri, hizmetleri, yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla BM Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda verdiğimiz taahhütleri, kapsadığı dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeleri ve hayata geçirdiğimiz projeleri de yansıtıyor. 2015- 2019 dönemi içerisinde hayata geçirdiğimiz ve sayısı 516'yı bulan projelerimizi kapsayan bu geniş envanter çalışmasında, gerçekleştirdiğimiz projelerin sürdürülebilirlik performansları Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın yanı sıra BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyumluluğu çerçevesinde de analiz edildi. Bu noktada rakamlara baktığımızda, küresel söylemle uyumlu bir performansa imza atarak, anlayışımızı eyleme geçirdiğimizi büyük bir mutlulukla paylaşmak istiyorum"

"189 PROJE ÇEVRESEL ALAN UYUMLU"

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyuma göre projelerinin 218'inin çevre, 71'inin insan hakları, 22'sinin yolsuzluklarla mücadele ve 19'unun çalışma standartlarına odaklandığını vurgulayan Özdemir, "Bir projenin eş zamanlı ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarla uyumuna bakıldığında, 445 projenin ekonomik alan, 189 projenin çevresel alan ve 133 projenin sosyal alan ile uyumlu olduğu görülmekte. Limak Şirketler Grubu'nun öncelikleri ile karşılaştırıldığında ise, öncelik verdiğimiz ilk beş Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nın, küresel sıralamadaki ilk 7 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı arasında yer aldığı görünüyor. Bu da şirketimizin önceliklerinin, küresel önceliklerle uyumlu olduğunu bizlere gösteriyor" şeklinde konuştu.

- İstanbul