12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:04

Erzurum'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğince "2018-2019 Okul Sporları Planlama Toplantısı"nın düzenlendiği bildirildi.Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum Lisesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen program kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Planlama Raporlarının açıklandığı ve okul sporlarının yeni eğitim ve öğretim döneminde daha da başarılı olması için yapılması gerekenlerinin görüşüldüğü belirtildi.Okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcu ailelerin katıldığı programda, 2017-2018 sezonundaki okul sporları müsabakalarında başarılı olan takım ve sporculara hediye ve ödül verildiği aktarıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, kentte salon sporların yanı sıra futbol ve kış sporlarında da başarı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:"Okul Sporları Şube Müdürlüğümüz, okul sporlarının başarılı olması için ve programların sorunsuz işlemesi için seferber oluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul sporlarındaki en büyük paydaşımız ve el birliği içinde okul sporları faaliyetlerini yürütüyoruz. Okul sporlarına katılan sporcu sayısı açısından Erzurum, Türkiye'nin en önde gelen illerinden ve bu durumun mutluluğunu yaşıyoruz."Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise, Erzurum'un spor bakımından ülkenin önde gelen illerinden olmasınıarzuladıklarını ifade ederek, 2018-2019 yılında başarılı spor sonuçlarına imza atamak istediklerini vurguladı.