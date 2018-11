2018 Altın Portal Ödül Töreni'nde gururlandıran ödül

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:39



2018 Altın Portal Ödül Töreni'nde gururlandıran ödülİSTANBUL - Down sendromlu çocuklar yararına düzenlenen Altın Portal Ödülleri gecesinde adeta ödül geçidi yaşandı. Onursal ödüllerden başarı ödüllerine kadar uzanan törende Esenyurt Üniversitesi ise bu yıl 'En Çok Tercih Edilen Vakıf Üniversitesi' ödülünü aldı. Sosyal sorumluluk projeleri ve yardımları ile bilinen Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "Çok gururluyuz" dedi. Sunuculuğunu Ece Gürsel 'in üstlendiği gecenin açılış konuşmasını programın organizatörleri Tayfun Kahya ve Doğukan Cihantimur gerçekleştirdi. Down sendromlu çocukların hazırladıkları müzik şöleni ise herkesin ilgi odağı oldu. Rehavetin büyük olduğu gecede Yaşam Boyu Onur Ödülü Nuri Alço ve Hababam Sınıfı oyuncuları Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık'a verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise birçok ünlü şarkıcı, şarkılarını down sendromlu çocuklar için söyledi."Sosyal sorumluluğu ön plana çıkaran bir yükseköğrenim kuruluyuz"Böyle bir gecede bulundukları ve ödül alacakları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyleyen Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun, "Sosyal duyarlılığı ve sosyal sorumluluğu ön plana çıkaran bir yükseköğrenim kuruluyuz. Bu gecede bizim için çok anlamlı. Böyle bir gecede üniversitemizin bu denli kıymetli bir ödülü alması bizim için çok gurur verici. Buradan sağlanacak olan gelirlerin ise down sendromlu çocuklarımıza ve onların sağlık harcamalarına kullanılacağı için çok mutluyuz. Esenyurt Üniversitesi çok ciddi manada talep alan ve İstanbul içerisinde doluluk oranları çok yüksek olan bir üniversite. Özellikle sosyal sorumluluk olarak yüzde 96'lık oranda çeşitli ölçüde öğrencilerimize burslar veriyoruz. Şehit, gazi çocukları, engelli velilerimizin çocukları ve engelli öğrencilerimiz bizde burslu okuyorlar. Bu anlamda da ciddi gayret içerisindeyiz" dedi."Sağlık bilimlerimizde down sendromlular için çalışmalar yapıyoruz"Üniversitelerinin bilim yuvası olmasının yanı sıra toplumun sosyal aktivitelerine katılmalarının kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak, "Bu akşam down sendromlu çocuklarımız için yapılan gecedeyiz, onlarla kaynaşmak için çok güzel bir fırsat. Esenyurt Üniversitesi bilim yuvası olmasının yanında sağlık bilimlerinde down sendromlular için çalışmalar yapıyor. Maddi ve manevi elimizden gelenin fazlasıyla yardım etme gayretindeyiz. Esenyurt Üniversitesi olarak bu çocuklarımızın topluma kazandırılması ve o amaçla yapılan eğitimleri destekliyor ve devamını getireceğimize inanıyorum" diyerek cümlelerini sonlandırdı.