2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Roman ödülü, "Uyanan Güzel"in yazarı Jale Sancak ve "Sıfır"ın yazarı Onur Caymaz arasında paylaştırılırken, şiir dalındaki ödül "Camekân" kitabıyla Mehmet Can Doğan'a değer görüldü. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi "Bihaber" kitabıyla Fatih Baha Aydın olurken, İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise "Ecza Kışı" kitabıyla Oğulcan Kütük ve "Ters Akıntı" kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından desteklenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki sahipleri, 37. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Tören Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Solmaz İlhan'ın açış konuşmasıyla başladı. İlhan, konuşmasında "Vakıf olarak bu ödüller ile temel amacımız, Attilâ İlhan'ın her eserinde öne çıkartmaya gayret ettiği 'ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme' misyonuna lâyık olacak eserleri öne çıkartmaktır" sözlerine yer verdi.

Solmaz İlhan'dan sözü devralan Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan ise "Attilâ İlhan yeni yetenekleri ortaya çıkması için çok çaba göstermiştir. Bu ödülün de bu amaca hizmet ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Attilâ İlhan adına yakışır şekilde sürdürülen ve onursal başkanı olduğum Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bir parçası olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Onur Caymaz: 'Doğru bildiğimi söylemeye' devam edeceğim

Törende, 2018 Attilâ İlhan Roman Ödülü, Hep Kitap'ın yayımladığı "Uyanan Güzel" romanıyla Jale Sancak ve Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkan "Sıfır" adlı romanıyla Onur Caymaz'a verildi.

Jale Sancak ödülünü teslim alırken duygularını şu sözlerle ifade etti: "Yazmaya, bu işlerle uğraşmaya başlamamın sebebi Attilâ İlhan şiiridir. Ben Attilâ İlhan'dan çok şey öğrendim. Her zaman ustalarımdan biri oldu. Buödülü almak bana kıvanç veriyor."

Onur Caymaz ise, "Hem Türk edebiyatının hem de Türk düşünce hayatının en sağlam kişilerinden biri olan Attilâ İlhan adına düzenlenen bu yarışmada ödüle değer görülmek bana gurur veriyor. Attilâ İlhan'dan öğrendiğim gibi 'doğru bildiğimi söylemeye' devam edeceğim" dedi.

2018 Attilâ İlhan İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nün sahibi ise Ötüken Neşriyat'tan çıkan "Bihaber" romanıyla Fatih Baha Aydın oldu. Aydın, ödülü teslim alırken şunları söyledi: "Bu ödülün onuruyla artık daha cesurca yazacağım diyebilirim. Beni bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum."

Şiir Ödülü Mehmet Can Doğan'ın 'Camekân'ına

Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan "Camekân" kitabıyla, 2018 Attilâ İlhan Şiir Ödülü'ne değer görülen Mehmet Can Doğan, ödülünü alırken "ulusal kültür bileşimi konusunda Attilâ İlhan'dan çok şey öğrendiğini" vurguladı ve ekledi: "Yazan ve çizen insanların üzerinde yazı melekleri vardır. Attilâ İlhan da bu ödülle benim yazı meleğim oldu, bu çok gurur verici."

Törende, 2018 Attilâ İlhan İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Komşu Yayınları, Yasakmeyve tarafından yayımlanan "Ecza Kışı" kitabıyla Oğulcan Kütük ve Ülke Yayınları, Ülke Edebiyat'tan çıkan "Ters Akıntı" kitabıyla M. Sadi Karademir arasında paylaştırıldı.

Oğulcan Kütük, "Ödüller şairi heyecanlandırır. Böyle büyük ödüller ise hem heyecanlandırır hem de okur-yazar arasındaki ilişkiyi geliştirir. 'Ecza Kışı' bir ilk kitap, çok şey öğrendim bunu yazarken. Attilâ İlhan adına verilen bu ödüle değer görüldüğüm için çok gururluyum" derken, M.Sadi Karademir ise hayatındaki en büyük pişmanlığının adını taşıyan ödüle değer görüldüğü Attilâ İlhan'la tanışamamak olduğunu söyledi.

2018 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında düzenlendi. Selim İleri'nin başkanlığındaki Attilâ İlhan Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Mehmet Eroğlu, Asuman Kafaoğlu Büke, Ülkü Karaosmanoğlu ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan yer aldı. Metin Celal'in başkanlığındaki Attilâ İlhan Şiir Ödülü Seçici Kurulu'nda ise A. Ali Ural, Haydar Ergülen, Adnan Özer ve aileyi temsilen Kerem Alışık yer aldı.