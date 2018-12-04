2018 Ballon D'or Ödülü 33 Yaşındaki Hırvat Yıldız Modric'in Oldu

Real Madrid
'in Hırvat yıldızı Luka Modric
, France Football dergisi tarafından organize edilen Ballon d'Or ödüllerinde en iyi erkek futbolcu ödülüne layık görüldü.
Modric aynı zamanda bu ödülü kazanarak, on yıldan uzun süredir devam eden Leonel Messi
, Cristiano Ronaldo
ambargosunu da sonlandırdı.
Bu ikiliden farklı olarak ödül en son 2007 yılında, Brezilyalı yıldız Kaka
'ya verilmişti.
33 yaşındaki oyuncu Madrid ile üst üste üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmış, Dünya Kupası'nda da Hırvatistan
'ı tarihinde ilk kez finale taşımıştı.
Kadınlarda ise Ballon d'Or ödülü Fransa
'nın Lyon
takımının 23 yaşındaki Norveçli forveti Ada Hegerberg kazandı.
'2017-18 yılı benim senem oldu'
Modric, Eylül
ayında İngiltere
'de düzenlenen FİFA Ödülleri'nde de en iyi erkek oyuncu seçilmişti.
Real Madrid'den ayrılarak yeni sezonda İtalya
'nın Juventus
takımına transfer olan Ronaldo, ikinci olurken, Messi'nin listede beşinci sırada yer aldı.
Bu ödülü kazanan ilk Hırvat oyuncu olan Modric, "Bu inanılmaz bir duygu. Bu oyuncuların arasında olmak büyük bir keyif. Hala Ballon d'Or kazanan özel oyunculardan biri olduğum gerçeğini sindirmeye çalışıyorum" dedi.
Ödül konuşmasında Ronaldo ve Messi'yi mükemmel oyuncular olarak tanımlayan Modric, "Kazanmış olmak bu yıl sahada özel şeyler yaptığımın göstergesi, bu nedenle 2017-18 yılı benim senem oldu" şeklinde konuştu.
Erkeklerde ilk 10 futbolcu
1. Luka Modric (Real Madrid and Croatia)
2. Cristiano Ronaldo (Juventus and Portugal)
3. Antoine Griezmann
(Atletico Madrid
and France)
4. Kylian Mbappe
(Paris
St-Germain and France)
5. Lionel Messi
(Barcelona
and Argentina)
6. Mohamed Salah
(Liverpool
and Egypt)
7. Raphael Varane
(Real Madrid and France)
8. Eden Hazard
(Chelsea
and Belgium)
9. Kevin de Bruyne
(Manchester City
and Belgium)
10. Harry Kane
(Tottenham
and England
)
Lionel Messi,Real Madrid,Madrid,Luka Modric
04 Aralık 2018 Salı 01:21