2018 Ballon D'Or ödülünün sahibi Luka Modric oldu. France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülünün sahibi, Luka Modric oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.

"BU ÖDÜL BENİM İÇİN BİR ONUR"

Ödül töreninde konuşan Modric, "Çocukken hepimizin hayalleri olur. Benim hayalim, büyük bir kulüp için oynayarak önemli kupalar kazanmaktı. Bu gece bu ödülü tutmak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.

KYLİAN MBAPPE, KOPA KUPASINI KAZANDI

Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupasını Mbappe, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg kazandı.

İşte son 10 yılda Ballon D'Or'u kazanan isimler:

2008: Ronaldo

2009: Messi

2010: Messi

2011: Messi

2012: Messi

2013: Ronaldo

2014: Ronaldo

2015: Messi

2016: Ronaldo

2017: Ronaldo

2018: Modric