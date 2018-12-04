2018 Ballon D'or Töreni Öncesi Skandal!

Tüm dünyanın merakla beklediği 2018 Ballon d'Or ödülleri öncesi büyük bir skandal yaşandı. Ödül töreninin başlamasına saatler kala kazanan kişi belli oldu.

France Football'un basımı tamamlanan yarınki edisyonu dolaşıma girdi. Sızan sayfada kimin kaç puan aldığı çok net şekilde görülüyor. Buna göre bu senenin Ballon d'Or'unu Hırvat futbolcu Luka Modric 'e gidiyor.

Sıralama doğru çıktı



Açıklanan sıralama ödül töreni öncesi sızan listeyi doğruladı. Gecenin sonunda ödülü kazanan kişi ise listenin en tepesinde bulunan Luka Modric oldu.