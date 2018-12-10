2018 Dünya Güzeli Vanessa Ponce de Leon, Doğal Haliyle Büyüledi

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in de katıldığı ancak derece alamadığı Miss World 2018 Güzellik Yarışması'nda birinci seçilen Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon, doğal haliyle de büyüledi.

SUNUCULUK DA YAPIYOR

Çin'in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World 2018'in birincisi Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon oldu.Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün konuşmacısı olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor.