2018'E Birbirinden Güzel Etkinliklerle Veda Edin

MARKALAR VE SPOR BULUŞUYOR

Günden güne güçlenen marka ve spor ilişkisi, spor ve iletişimin oluşturduğu sinerji reklam dünyasının kurallarını değiştirmeyi sürdürüyor. Dünya üzerindeki reklam harcamalarının neredeyse çeyreğini oluşturan spor iletişiminin kodları Brand & Sport Summit'te gözler önüne seriliyor ve iki endüstrinin arasındaki ilişki hem global hem de yerel profesyoneller tarafından 12 Aralık'ta Zorlu PSM Ana Sahne'sinde anlatılıyor.

GÜNEŞİN KADINLARI BABYLON'DA

2014'te Sofar Sounds İstanbul kapsamında verdiği konserde yer alan "Sadece" performansı dünyada en çok izlenen Sofar Sounds videosu olarak büyük bir başarıya imza atan Kalben 6 Aralık'ta Babylon'da Güneşin Kadınları serisinin açılışını yapıyor. Psikedelik synth'ler ve post-punk ritimlerini birleştirdiği elektro pop sound'uyla Londra çıkışlı prodüktör Nabihah Iqbal, 8 Aralık'ta ilk olarak canlı sahne alıyor, gecenin ilerleyen saatlerinde de DJ kabininin başına geçiyor. Güneşin Kadınları'ndan Aralık'ta sahne alacak son isim ise caz, blues, soul, funk'ı yerel ezgiler ile harmanlayan Karsu! Kendine has müzik tarzıyla vokal, piyanist, söz yazarı, besteci ve aranjör rollerini de üstlenen Karsu, hem Türkçe parçalara getirdiği yorumlar, hem de kendi besteleriyle 19 Aralık'ta Babylon'da.

BU COĞRAFYANIN MÜZİĞİNE BİR SAYGI DURUŞU

Mevlana'nın hiç eskimeyen sözleri, Sufi dünyasının müziği, Mevlevi Âyini ve Semâ töreni SIR: Şeb-i Arûs Töreni, Yetkin Dikinciler'in sunumuyla 23 Aralık'ta Volkswagen Arena'da! Şeb-i Arûs'un 745. yılında Mevlânâ'nın anısına düzenlenen ve bu sene 7.sinin gerçekleşeceği konserde, Yetkin Dikinciler, doğu dünyasının yanı sıra birçok farklı dile çevrilerek bütün dünyayı derinden etkilemiş Mevlânâ'nın sözlerini seslendirecek. Sûfi'nin sırlarla dolu dünyasında çıkacağınız unutulmaz bir yolculuğun ilk bölümünde geleneksel Sûfi müzikleri yorumlanacak. Performansın ikinci bölümünde Mevlânâ'nın 745. ölüm yıldönümü anısına; ölüme bir yok oluş değil, "sevgiliye kavuşma anı" olarak bakan Mevlevi Âyini ve Semâ ritüeli gerçekleşecek.

YENİ YILA GİRMENİN EN YARATICI YOLU

Geçtiğimiz sene biletleri tükenen Remix Your Year, 2018 yılını uğurluyor. Yılın son gününde, W Lounge ve Secret Garden'da iki sahnede 10'un üzerinde yerli ve yabancı prodüktör/DJ'lerin performans sergileyecek. Remix Your Year'ın özel menüsden sınırsız içecek, açık büfede atıştırmalıklar ve gece yarısı barbeküde sucuk ekmek servisiyle yeni yıla keyifle merhaba deyin.

KUMAŞA DAİR HERŞEY

Moda ve tekstile ilginiz mi var? O halde Ren Sourcing atölyeleri tam size göre! 8 Aralık'ta Ren Sourcing'de konfeksiyon üretim takibini daha başarılı yapabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalar ve alınması gereken önlemler üzerinde durulacak. Bir tekstil ürünü ortaya çıkarken model kalıbı ve dikiş detayları kadar seçilen kumaşın da ne kadar önemli olduğunu ise 12 Aralık'ta öğreneceksiniz. Bu atölyede, kumaşların özelliklerinden bahsedilecek ve model - kumaş eşleştirmesine yoğunlaşılacak ve farklı çeşitlerde İtalya ve Japonya menşeli kumaşlar, kartelalar üzerinde incelenerek beraber yorumlanacak. Sonbahar - Kış 2019/ 2020 kumaş trendlerine de göz atılacak olan atölyenin sonunda katılımcılar kumaş seçimi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğine hakim olacaklar.

ELEKTRONİK MÜZİK ŞEHRİ SARIYOR

Yayınladıkları parçaları, insanlara "sevgiye inanmak için ilham veren yeni frekansların görünümü" olarak tanımlayan Cosmic Awakenings, 15 Aralık Cumartesi gecesi Mentha Nova'da kozmik melodilerin büyülü yolculuğuna davet ediyor. Gecede; antik tınıları, Latin ritimleri ve şamanik psychedelia ile harmanlayan Cosmic Awakenings plak şirketinin kurucusu Lemurian setin başına geçecek.Küresel uyanışa ilham vermesi için doğal ortamınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olacak diğer isimler Omerar Nanda, Bora Uzer ve Derun. Dharma Stories Live ikinci canlı konser deneyimi için 14 Aralık'ta geri dönerken, 'Melodic House' tarzındaki müziğiyle Ibiza ve Amsterdam başta olmak üzere dünyanın her yerinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Nick Curly de uzun bir aradan sonra 21 Aralık'ta Klein'da! İstanbul'un bir diğer elektronik müzik noktası Flamme'da ise 8 Aralık'ta elektronik müzik piyasasında son zamanların en hızlı çıkışlarından birini yapan Mathame ve 19 Aralık'ta kendine has oryantal tınısı ile Rey & Kjavik kabine girecek!

TEZGAHTA EĞİTİM VAR

İnsana kendini iyi hissettiren, öğreten, interaktif atölyeler yapan Tezgahçılar'ın Aralık takvimi yine dopdolu! Eğitim içeriklerinizi tasarlarken dikkat etmeniz gerekenleri, farklılaşan beklentileri ve daha fazlasını 8 Aralık'ta Yeni Nesil Eğitim Tasarlama atölyesinde uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Birçok eğitmeni sektöre kazandırmış ve 50'den fazla kurumla işbirliği içerisinde yüzlerce eğitim gerçekleştirmiş Burçak Yıldırım Orhan, bu eğitimde hem

deneyimlerini paylaşacak hem de bireysel ve kurumsal satışlar hakkında tüyolar verecek. Hangi sektörde, hangi departmanda çalışırsanız çalışın, müşterilerin ne beklediğini bilmezseniz ve buna göre işlerinizi şekillendirmezseniz başarılı olmanız artık çok zor. 15 Aralık'ta Müşteri Deneyimi ile Markanı Güçlendir eğitimiyle müşterilerin kim olduğunu, neler beklediğini, onlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini, deneyimin nasıl ölçüldüğünü ve müşteri şikayetlerinin nasıl yönetilmesi gerektiğini bulacak, uygulamalarla bizzat deneyerek öğreneceksiniz! Z kuşağının aktif olduğu ve beklentilere yön verdiği dijital dünyada hedef kitlenizin ilgisini çekmek ve canlı tutmak için ise 22 Aralık'ta Yaratıcı Video Üretme Atölyesi'yle görüntüleri konuşturabileceksiniz.

SEZONUN EN İDDİALI YAPIMI

KREK Tiyatro Topluluğu'nun satışa çıktığı andan itibaren biletleri hızla tükenen yeni oyunu Dünyada Karşılaşmış Gibi'nin Ocak gösterimleri için biletler satışta! Özgün metni, dev oyuncu kadrosu ve kalıpları yıkan sahne tasarımı ile sezonun en iddialı yapımı, seyircisi ile 10-11-12-13-27-28-29-30 Ocak'ta Volkswagen Arena'da buluşuyor!