18 Aralık 2018, 09:21
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2018'E Damga Vuran Düğün: Mert Fırat - İdil Fırat!

2018

KizlarSoruyor tarafından hazırlanan ve magazin gündeminin en iyilerini belirleyen '2018'in En İleri" anketleri on binlerce kişinin oylarıyla seçildi.

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran, gündemi belirleyen, öne çıkan isimler KizlarSoruyor topluluğu tarafından seçildi, işte sonuçlar:

2018'in en romantik çifti: Miray Daner - Kubilay Aka

2018'in en ses getiren dizisi: Çukur

2018'in en sevilen dizi çifti: Can Yaman - Demet Özdemir

2018'in en bomba ilişkisi: Emina Jahovic ve Sadettin Saran

2018'e damga vuran kadın: Sıla

2018'in en popüler erkeği: Edis

2018'in magazin skandalı: Arda Turan ve Berkay Şahin kavgası

2018'in en dobra ünlüsü: Demet Akalın

2018'in en iyi çıkış yapan kadın dizi oyuncusu: İrem Helvacıoğlu

2018'in en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu: Erkan Kolçak Köstendil

2018'in en ailemizden olan ünlüsü: Ezgi Mola

2018'e damga vuran düğün: Mert Fırat - İdil Fırat

2018'e damga vuran şarkı: Yalnız Çiçek

2018'e damga vuran film: Arif V 216

2018'in en iyi yabancı dizisi: La Casa De Papel

2018'in en iyi magazin programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

Miray Daner,İdil Fırat,Mert Fırat
Kaynak: Bültenler

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