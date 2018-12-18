Geçtiğimiz yıla damgasını vuran, gündemi belirleyen, öne çıkan isimler KizlarSoruyor topluluğu tarafından seçildi, işte sonuçlar:
2018'in en romantik çifti: Miray Daner - Kubilay Aka
2018'in en ses getiren dizisi: Çukur
2018'in en sevilen dizi çifti: Can Yaman - Demet Özdemir
2018'in en bomba ilişkisi: Emina Jahovic ve Sadettin Saran
2018'e damga vuran kadın: Sıla
2018'in en popüler erkeği: Edis
2018'in magazin skandalı: Arda Turan ve Berkay Şahin kavgası
2018'in en dobra ünlüsü: Demet Akalın
2018'in en iyi çıkış yapan kadın dizi oyuncusu: İrem Helvacıoğlu
2018'in en iyi çıkış yapan erkek dizi oyuncusu: Erkan Kolçak Köstendil
2018'in en ailemizden olan ünlüsü: Ezgi Mola
2018'e damga vuran düğün: Mert Fırat - İdil Fırat
2018'e damga vuran şarkı: Yalnız Çiçek
2018'e damga vuran film: Arif V 216
2018'in en iyi yabancı dizisi: La Casa De Papel
2018'in en iyi magazin programı: Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Miray Daner,İdil Fırat,Mert Fırat
Kaynak: Bültenler