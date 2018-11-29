29 Kasım 2018, 17:20
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2018 Evlilik Sektörünün Enleri Belli Oluyor

2018 Evlilik Sektörünün Enleri Belli Oluyor

Özge Ulusoy ve Burak Törün sunuculuğunda, 12 Aralık Çarşamba günü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek geceye, sektör, sanat, siyaset ve magazin dünyasından davetliler katılacak.



Özge Ulusoy ve Burak Törün sunuculuğunda, 12 Aralık Çarşamba günü  Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek geceye, sektör, sanat, siyaset ve magazin dünyasından davetliler katılacak.

Düğün mekanı, gelinlik, organizasyon gibi birçok kategoride belirlenmiş ödüller, sahiplerini bu gecede bulacak. Merak konusu, " Yılın  Gelin Damat Ödülü " acaba hangi tanınmış çifte verilecek Dikkat çeken diğer bir hususta ödüllerin pırlantalar ile süslenerek hazırlanmış olması.

Gelin Damat Dergisi İmtiyaz sahibi ve etkinlik organizatörü Ferat Muğurtay yaptığı açıklamada,

"Ödül gecemizle, evlilik sektöründe faaliyet gösteren firmaları, başarılarından dolayı onurlandırırken, gelin damat adaylarının hazırlıklarına da yön veriyor olacağız. Ödüller sadece firmalar verilmeyecek.Sene içinde evlenen bir tanınmış çiftimize Yılın Gelin Damat Ödülü'nü vereceğiz.İki farklı kategoride ödül alacak adaylarımız arasında sosyal destek amaçlı bazı vakıfların bulunduğunu belirtmek isterim." dedi.
29 Kasım 2018 Perşembe 17:20