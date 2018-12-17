17 Aralık 2018, 10:27
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2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries, Kainat Güzellik Yarışmasında Dereceye Giremedi

Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in katıldığı Kainat Güzellik Yarışması'nın birincisi belli oldu. Yeni kainat güzeli Filipinli Catriona Gray oldu. Tara Madelein De Vries ise dereceye giremedi.

Miss Turkey'nin televizyonda yayınlandığı ilk yılın kraliçesi Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries, Miss Turkey yarışmasında 2. olmuştu. Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in de boy gösterdiği Miss Universe 2018, Tayland'da yapıldı. Gecede birincilik tacının sahibi Filipinli Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Catriona Gray podyuma kırmızı renk iddialı bir kıyafet ile çıktı.

Tara Madelein De Vries, Kainat Güzellik Yarışmasında Dereceye Giremedi">

TARA DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada ikinci güzel Güney Afrikalı Tamaryn Green, üçüncü ise Venezuelalı Sthefany Gutiérrez oldu. Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi.

Tara, büyük finalin ardından Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile ama sizler olmadan bunu yapamazdım."

"BEN YENİDEN KENDİMİ KEŞFETTİM"

"Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen, sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler. Bu kendim için de çok güzel bir yolculuk oldu. Ben yeniden kendimi keşfettim, yapabileceğimi düşünmediğin şeyleri yaptım ve başardım."

"SİZE MİNETTARIM"

"Size minnettarım. Gerçekten kalpten size teşekkür etmek istiyorum!!!. Herkesin desteği beni çok duygulandırdı ve burada tek başıma olmadığımı fark ettim. Benim yanımda olduğunuz, inandığınız, moral verdiğiniz için tekrar çok teşekkürler. Yeni maceralarımda görüşmek üzere."

Kaymaz,Tayland,Tara Madelein De Vries
17 Aralık 2018 Pazartesi 10:27



YORUMLAR (3)
KÖRLER DERNEĞİ: bizimkiler jüri galiba.
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ADSIZ: ARTIK BİRAZ DÜZGÜN BİRİLERİNİ SEÇMEYİ BİLİR YADA TRANSFER EDERLER.
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PK: Şuan sokağa çıksam 10 tane bunlardan daha güzelini bulurum. Neye göre kime göre güzel seçilip çıkarılmışlar oraya. Bu kızlarında hayalleriyle oynamışlar.
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ASLAN: TÜRKİYENİN GÜZELLERİ Mİ NERSİ GÜZEL BUNLARIN JURİYE KOCAMAN GÖZLÜKK TİPLERE BAK
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