2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries, Kainat Güzellik Yarışmasında Dereceye Giremedi

Miss Turkey'nin televizyonda yayınlandığı ilk yılın kraliçesi Özlem Kaymaz'ın kızı Tara Madelein De Vries, Miss Turkey yarışmasında 2. olmuştu. Miss Turkey Universe 2018 güzeli seçilen Tara Madelein De Vries'in de boy gösterdiği Miss Universe 2018, Tayland'da yapıldı. Gecede birincilik tacının sahibi Filipinli Catriona Gray oldu. 24 yaşındaki Catriona Gray podyuma kırmızı renk iddialı bir kıyafet ile çıktı.

Tara Madelein De Vries, Kainat Güzellik Yarışmasında Dereceye Giremedi">

TARA DERECEYE GİREMEDİ

Yarışmada ikinci güzel Güney Afrikalı Tamaryn Green, üçüncü ise Venezuelalı Sthefany Gutiérrez oldu. Türkiye'yi temsil eden Tara Madelein De Vries dereceye giremedi.

Tara, büyük finalin ardından Instagram sayfasında şu mesajı yayınladı:

"Beni bu yolculuğumda yalnız bırakmadığınız, desteklediğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen ne varsa yaptım. Yanımda kimse olmadan en iyisini yapmayı denedim. Ülkemin sesi oldum! Bunu başarabildiğim için çok gurur duyuyorum kendim ile ama sizler olmadan bunu yapamazdım."

"BEN YENİDEN KENDİMİ KEŞFETTİM"

"Beni son 1 hafta gece gündüz demeden, yürekten destekleyen, sosyal medyada Miss Turkey farkındalığı yaratan sevgili takipçilerime teşekkürler. Bu kendim için de çok güzel bir yolculuk oldu. Ben yeniden kendimi keşfettim, yapabileceğimi düşünmediğin şeyleri yaptım ve başardım."

"SİZE MİNETTARIM"

"Size minnettarım. Gerçekten kalpten size teşekkür etmek istiyorum!!!. Herkesin desteği beni çok duygulandırdı ve burada tek başıma olmadığımı fark ettim. Benim yanımda olduğunuz, inandığınız, moral verdiğiniz için tekrar çok teşekkürler. Yeni maceralarımda görüşmek üzere."